Primeros pasos para mejorar la acera del cruce de Llaranes

El Ayuntamiento de Avilés ha encargado la redacción del proyecto de estabilización y reposición de un tramo de acera en la AS-19, la carretera de titularidad autonómica que conecta la ciudad con Carreño y Corvera. La actuación se centrará en el tramo comprendido entre el cruce de Llaranes y el enlace con la N-633, conocida como arteria del Puerto.

El contrato es menor y está destinado a la elaboración del proyecto técnico. La empresa Sociedad Asturiana de Ingeniería Civil y Energética fue finalmente quien se llevó el contrato. Lo hizo por un importe de 15.730 euros. Dispone de un plazo de dos meses para completar la redacción.

La intervención prevista abarcará aproximadamente 800 metros de longitud, en un tramo que discurre prácticamente en paralelo a las vías del tren. El objetivo principal es la reconstrucción de la acera, actualmente en mal estado, así como la reposición de los servicios urbanos necesarios para garantizar la seguridad del espacio público.

Según la planificación municipal, el proyecto permitirá también abordar la inestabilidad del terreno, uno de los factores que ha provocado los deterioros detectados en la zona. Con esta actuación, el consistorio busca mejorar las condiciones de acceso, reforzar la seguridad peatonal y garantizar una infraestructura.

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Una vez finalizada la redacción del proyecto, el Ayuntamiento podrá avanzar en la fase de ejecución de unas obras destinadas a mejorar uno de los accesos estratégicos a la ciudad.