Primeros pasos para mejorar la acera del cruce de Llaranes
El Ayuntamiento encarga la redacción de un plan para reparar la zona cerca de la arteria
s. f.
El Ayuntamiento de Avilés ha encargado la redacción del proyecto de estabilización y reposición de un tramo de acera en la AS-19, la carretera de titularidad autonómica que conecta la ciudad con Carreño y Corvera. La actuación se centrará en el tramo comprendido entre el cruce de Llaranes y el enlace con la N-633, conocida como arteria del Puerto.
El contrato es menor y está destinado a la elaboración del proyecto técnico. La empresa Sociedad Asturiana de Ingeniería Civil y Energética fue finalmente quien se llevó el contrato. Lo hizo por un importe de 15.730 euros. Dispone de un plazo de dos meses para completar la redacción.
La intervención prevista abarcará aproximadamente 800 metros de longitud, en un tramo que discurre prácticamente en paralelo a las vías del tren. El objetivo principal es la reconstrucción de la acera, actualmente en mal estado, así como la reposición de los servicios urbanos necesarios para garantizar la seguridad del espacio público.
Según la planificación municipal, el proyecto permitirá también abordar la inestabilidad del terreno, uno de los factores que ha provocado los deterioros detectados en la zona. Con esta actuación, el consistorio busca mejorar las condiciones de acceso, reforzar la seguridad peatonal y garantizar una infraestructura.
Una vez finalizada la redacción del proyecto, el Ayuntamiento podrá avanzar en la fase de ejecución de unas obras destinadas a mejorar uno de los accesos estratégicos a la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
- Habla uno de los asturianos atrapados en el crucero del hantavirus: 'Estamos bien, que es lo importante
- “Quería alejarme de un gran hospital”: un MIR de élite apuesta por el San Agustín de Avilés
- Los otros dos asturianos atrapados en el barco del hantavirus también son de la comarca de Avilés: 'Nos encontramos bien
- La empresa corverana de montajes Cimisa propone un despido masivo de toda su plantilla y el preconcurso de acreedores
- Lidia Solís, camionera asturiana de 32 años: 'Gasto 7.000 euros al mes en gasolina, salgo de casa un lunes y no vuelvo hasta el sábado
- Ver para creer en Avilés: sancionan a un hombre por obstaculizar la entrada a un colegio donde se iba a jugar un partido de fútbol sala
- El PP denuncia la pérdida de 100 plazas por vuelo tras la retirada de Iberia de la ruta entre el Aeropuerto de Asturias y Madrid