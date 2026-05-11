Los rotarios de Los Balagares, contra las enfermedades raras

El Club Rotary Balagares celebró una cena solidaria con el objetivo de recaudar fondos en favor del Ángel de Javi. Fue un acto destinado a apoyar y dar visibilidad a las enfermedades raras. Durante la velada se puso en valor la historia de Javi, que padece síndrome de NEDAMSS. Desde la organización destacaron la importancia de continuar colaborando para que las familias que conviven con estas patologías no se sientan solas y cuenten con respaldo. El acto incluyó también una rifa solidaria, que permitió sumar nuevas aportaciones a la causa. El Club agradeció la participación y el apoyo recibido, subrayando que cada contribución resulta fundamental.