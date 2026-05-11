Los rotarios de Los Balagares, contra las enfermedades raras
El Club Rotary Balagares celebró una cena solidaria con el objetivo de recaudar fondos en favor del Ángel de Javi. Fue un acto destinado a apoyar y dar visibilidad a las enfermedades raras. Durante la velada se puso en valor la historia de Javi, que padece síndrome de NEDAMSS. Desde la organización destacaron la importancia de continuar colaborando para que las familias que conviven con estas patologías no se sientan solas y cuenten con respaldo. El acto incluyó también una rifa solidaria, que permitió sumar nuevas aportaciones a la causa. El Club agradeció la participación y el apoyo recibido, subrayando que cada contribución resulta fundamental.
- Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de '¡policía!' y un joven reducido por los agentes
- Habla uno de los asturianos atrapados en el crucero del hantavirus: 'Estamos bien, que es lo importante
- “Quería alejarme de un gran hospital”: un MIR de élite apuesta por el San Agustín de Avilés
- Los otros dos asturianos atrapados en el barco del hantavirus también son de la comarca de Avilés: 'Nos encontramos bien
- La empresa corverana de montajes Cimisa propone un despido masivo de toda su plantilla y el preconcurso de acreedores
- Lidia Solís, camionera asturiana de 32 años: 'Gasto 7.000 euros al mes en gasolina, salgo de casa un lunes y no vuelvo hasta el sábado
- Ver para creer en Avilés: sancionan a un hombre por obstaculizar la entrada a un colegio donde se iba a jugar un partido de fútbol sala
- El PP denuncia la pérdida de 100 plazas por vuelo tras la retirada de Iberia de la ruta entre el Aeropuerto de Asturias y Madrid