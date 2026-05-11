Ruasa prevé que el parking del Niemeyer esté abierto en agosto

El parking del Niemeyer estará abierto al público, como tarde, en agosto. Ese es, al menos, el cálculo que hace el Ayuntamiento. El consejo de administración de Ruasa, la empresa municipal que gestionará el aparcamiento subterráneo, se reunirá hoy para aprobar la licitación de las obras que permitirán la entrada en servicio de la instalación. La previsión es que la contratación se resuelva durante el mes de junio y que los trabajos se prolonguen, como máximo, durante dos meses.

El presupuesto base de licitación de los trabajos será de 134.826,73 euros (IVA excluido). El adjudicatario tendrá que instalar una banderola en los accesos con contador de plazas libres, una unidad central de sistema, máquinas de entrada y salida del parking, cajeros automáticos, barreras, cámaras de reconocimiento de matrícula y un sistema de detección de entrada y salida de vehículos. Además, se colocarán siete cargadores para vehículos eléctricos. También se efectuarán la instalación eléctrica pertinente para darles suministro; una operación que tendrá un coste de 40.000 euros. A mayores, el adjudicatario tendrá que hacerse cargo del mantenimiento de todos estos equipos.

Lo que aún no ha decidido Ruasa, que se encargará de la gestión durante los próximos cuatro años –prorrogables a uno más–, son las tarifas de este aparcamiento. Los precios se establecerán en una nueva reunión del consejo de administración de la sociedad, que está prevista para "las próximas semanas". Lo que sí se ha decidido es que habrá bonos mensuales de distintos tipos y uso en rotación con posibilidad de vales de descuento.

El parking del Niemeyer, con 276 plazas, estará abierto de 7.30 a 24.00 horas; si bien, este horario "será flexible para adaptarse a la programación del centro como a las distintas actividades organizadas en la ciudad o la propia evolución de la demanda del aparcamiento", y estarán en servicio los tres accesos peatonales existentes en la plaza del Centro Cultural.

Como ya se había anunciado, el estacionamiento operará sin personal. Todo el sistema estará automatizado y el apoyo humano se dará de manera telemática.

El parking del Niemeyer fue adquirido por el Principado a Sepides el 22 de diciembre de 2024 por 3,2 millones de euros. La administración regional hizo entonces una concesión demanial del estacionamiento al centro cultural que, a su vez, se lo ha cedido a la empresa municipal Ruasa para su gestión.

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Esta operación ha sido muy discutida en la Junta, especialmente por el Partido Popular y Vox. La apertura del parking también ha sido un caballo de batalla para Izquierda Unida. Desde la agrupación local vienen reclamando su apertura como estacionamiento disuasorio desde hace más de un año.