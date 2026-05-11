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El San Agustín, 50x50: 50 de los primeros nacidos hace 50 años celebran la trayectoria del hospital avilesino

"Es un orgullo pertenecer a la historia de la residencia", celebra la generación alumbrada en 1976

El &quot;orgullo de pertenecer&quot; al San Agustín

El "orgullo de pertenecer" al San Agustín / LNE

Myriam Mancisidor

Mariola Riera

Avilés

El Hospital Universitario San Agustín celebra este mes de mayo su 50.º aniversario. Pero el centro había comenzado a funcionar unos meses antes, con algunos servicios como el de Ginecología y Obstetricia. En este medio siglo, se estima que han nacido en el hospital cerca de 50.000 niños. Coincidiendo con la efeméride, los primeros bebés nacidos en el centro, que este 2026 cumplen también cincuenta años, recuerdan estos días su vínculo con el San Agustín: desde los primeros partos y cesáreas hasta los nacimientos gemelares, los primeros prematuros o los recién nacidos que estrenaron la sala de incubadoras. También permanecen en la memoria las historias más difíciles, como los fallecimientos infantiles o los traslados a Oviedo. LA NUEVA ESPAÑA ha reunido a cincuenta nacidos en 1976 de la comarca avilesina. El sentir general: "Pertenecer al San Agustín es un orgullo".

andrés arranz
andrés arranz
«Dicen que fui el tercer bebé... Ojalá sigan sumándose años con salud y que el San Agustín siga de referente»
cristina insua
cristina insua
«Soy la pequeña de seis hermanos, la única nacida en el HUSA. Mi madre recuerda un parto difícil»
fran prieto
fran prieto
«Para mí, haber nacido en el Hospital San Agustín, y además ser del primer año, es todo un orgullo»
maría iglesias
maría iglesias
«Nací un 19 de febrero y como dice mi madre: ‘Estrené la residencia; de allí tengo muchos recuerdos’»
noelia requejo
noelia requejo
«Es un privilegio haber nacido el mismo año que el Hospital San Agustín de Avilés abrió sus puertas»
noelia anes
noelia anes
«Soy de Castrillón, de Arnao, y me emociona formar parte de la historia del San Agustín»
tina quintana
tina quintana
«Nací con 7 meses en casa, un 14 de febrero, y me trasladaron de seguido al Hospital San Agustín»
irene miranda
irene miranda
«Es el momento de recordar y de reconocer a los trabajadores del HUSA que sostienen la vida de los avilesinos»
daniel fERNÁNDEZ
daniel fERNÁNDEZ
«Estoy seguro de que recibí hace 50 años un trato magnífico, como el que dan ahora medio siglo después»
begoña garcía
begoña garcía
«Yo soy de Gozón, nací en febrero, y es un orgullo ser de las primeras en nacer en el San Agustín»
Belén garcía
Belén garcía
«Parece ser que estrené la incubadora del hospital; nací con 7 meses y el cordón umbilical enrollado»
carolina fdez.
carolina fdez.
«Mi padre fue albañil en la construcción del HUSA; tengo una melliza que nació a las 23.55, un día antes que yo»
josé m. nonides
josé m. nonides
«El HUSA es un referente para toda la gente de la comarca; creció, pero aún le queda un buen trecho»
Elena Menéndez
Elena Menéndez
«Cuando nací había verbena por San Agustín, y mi madre recuerda que se escuchaba la música de las fiestas»
isabel m. lópez
isabel m. lópez
«Me siento orgullosa de ser de los primeros niños; somos muchos en esa primera generación»
PILAR fernández
PILAR fernández
«Para mí, que soy de Piedras, aunque vivo en Corvera, haber nacido en el San Agustín es una satisfacción»
mariano garcía
mariano garcía
«Nací un 22 de diciembre: a mi madre le tocó la lotería ese año y fui recordado por mi peso al nacer»
montse mtnez.
montse mtnez.
«Nací un 26 de marzo, y me siento orgullosa de haber sido de las primeras en nacer en el HUSA»
sandra noval
sandra noval
«Siempre me he sentido arropada; es donde di a luz hace 14 años, me siento como en casa, felicidades»
gemma caramés
gemma caramés
«Nací entre esas paredes hace 50 años; hoy agradezco a la vida y a los que ayudaron a traerla»
tatiana granda
tatiana granda
«Tiene grandes profesionales y es mi hospital de referencia, y a veces, incluso, mi lugar de trabajo»
cristina rodríguez
cristina rodríguez
«Me vio nacer a mí, a mis hijos, a más avilesinos y confío que a muchas más generaciones»
diana lópez
diana lópez
«Hay lugares a los que una no quiere ir... pero se alegra de que estén ahí; les deseo un feliz aniversario»
patricia sol
patricia sol
«Éramos gemelas, mis padres no lo sabían; nacimos de 7 meses y a los tres días mi hermana Desirée murió»
ovidio iglesias
ovidio iglesias
«Es un privilegio poder haber usado unas instalaciones modernas en aquellos tiempos»
mónica rguez.
mónica rguez.
Mónica fue la primera niña nacida en el San Agustín, un 21 de enero, y su madre quería llamarla Maika
pedro y luis esteban granda
pedro y luis esteban granda
«Fuimos los primeros gemelos en nacer en el San Agustín, es un orgullo»
rosana moreno
rosana moreno
«Nacer en el HUSA hace medio siglo me une a muchas historias y generaciones de nuestra ciudad»
sonia crespo
sonia crespo
«Soy de Avilés y nací en el Hospital San Agustín un 14 de febrero de 1976; Es un orgullo recordarlo hoy»
marco a. moya
marco a. moya
«Con orgullo y gratitud celebro 50 años con el San Agustín, agradecido por los servicios que prestan»
mariola riera
mariola riera
«A la una y media de la madrugada del 15 de mayo, en un hospital aún en pañales, me trajo mi madre al mundo»
andrés paíno
andrés paíno
«Me vio nacer, vela y cuida de mi salud y es partícipe de lo mejor de mi vida: el nacimiento de mi hija»
josé luis fdez.
josé luis fdez.
«Es mi centro de referencia; me adelanté un mes y estropeé a mi madre aquellas fiestas de San Agustín»
patricia prada
patricia prada
«Es el hospital que nos vio nacer a la par que la Transición y la llegada de la libertad a España»
ana e. lozano
ana e. lozano
«Siempre habrá un lugar especial para el sitio donde empezó mi vida; gracias por 50 años de cuidados»
diana prendes
diana prendes
«Mi mamá me tuvo muy jovencita, con 15 años, y fue muy bien atendida; fue un privilegio nacer allí»
daniel menéndez
daniel menéndez
«Siempre será parte de la historia de la familia: me vio nacer a mí y años después a mi hija»
rosa gonzález
rosa gonzález
«Me disteis la bienvenida al mundo y hoy celebro vuestro aniversario con cariño y gratitud»
josé luis valle
josé luis valle
«Es un placer celebrar el 50.º cumpleaños a la par que el lugar donde me trajeron al mundo»
Fernando Glez.
Fernando Glez.
«El hospital está bien, la única tacha que tiene el San Agustín es el parking, que es estrecho y no gratuito»
maría merino
maría merino
«Para mí nacer en el HUSA fue una alegría porque lo inauguramos los nacidos en el 1976»
víctor rabanal
víctor rabanal
«Nací un 2 de febrero del 76 en el HUSA y es un privilegio ser de los primeros niños de la residencia»
juan l. garcía
juan l. garcía
«El HUSA me ha acompañado en momentos duros y otros felices, como el nacimiento de mi hija»
sonia compáN
sonia compáN
«En el Hospital San Agustín nací y di a luz a mi hijo, y me hicieron sentir muy bien»
mónica arbesuk
mónica arbesuk
«Es el hospital referente desde que nací y me siento muy afortunada de haberlo hecho allí»
diego gutiérrez
diego gutiérrez
«Me gusta ser uno de esos primeros bebés del San Agustín con los que luego compartí pupitre en la escuela»
patricia bustamante
patricia bustamante
«Son 50 años de nuestra historia y de dedicación velando por el bienestar de todos»
pipo álvarez
pipo álvarez
«Nací en el San Agustín sin ser de Avilés y con los años vivo aquí y disfruto de sus servicios magníficos»
cali gutiérrez
cali gutiérrez
«Es el hospital de referencia para toda mi familia; 30 años después de mí, allí nació mi hijo David»
ana romero
ana romero
«Gracias, Hospital San Agustín: 50 años formando parte de mi vida y yo un poco de su historia »

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