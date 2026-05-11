Los vecinos de Jardín de Cantos advierten de la "inestabilidad" de un talud junto a la cancha de baloncesto
A. F. V.
Vecinos de Jardín de Cantos denuncian la inestabilidad del talud que se encuentra junto a la cancha de baloncesto. Los residentes señalan que la pared vegetal no está bien sujeta, y temen que pueda caer alguno de los árboles plantados, ocasionando "una desgracia". Los parroquianos aseguran haber transmitido esta queja al Ayuntamiento, sin haber obtenido respuesta.
El talud en cuestión se encuentra junto a la pista deportiva, y es el mismo que cruza la escalera que une la calle Norte con las torres de Cristalería.
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