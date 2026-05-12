Los alumnos del IES Número 5 son "influencers a dos ruedas": el novedoso proyecto de la profesora de Educación Física para aprender "de forma divertida"

Son "influencers a dos ruedas". Al menos así se llama el proyecto que desarrolla el IES Número 5 para impulsar el uso de la bicicleta entre sus alumnos. "El objetivo final es que los alumnos sean capaces de moverse en bici por la ciudad", señala la profesora de Educación Física, Soraya Cobellas. El alumnado acaba de llegar del patio con su casco puesto y montados sobre la bici. Algunos pedaleaban por el patio. Mateo Sirgo y Luisa Fanjul estudian 3º de ESO y están encantados con esta iniciativa de las clases de Educación Física. "Es una propuesta divertida", comentan ambos al final de la clase.

Luisa Fanjul y Mateo Sirgo. / Iyana Domínguez

Sirgo y Fanjul destacan que la propuesta educativa sobre el mundo de la bicicleta es enriquecedora. No solo aprenden a montar, que ya saben, sino también las partes de la bicicleta como el manillar, la biela (la pieza que une el pedal con la catalina) o los radios. Otra función del proyecto se centra en que el alumnado adquiera más destreza sobre las dos ruedas. "Jugamos al pañuelo pero montados en bici", señala Mateo Sirgo poco después de haber dejado el casco sobre una de las bicis. Fanjul detalla que el uso de la bici implica también la aplicación de unas reglas para circular por la ciudad. "No solo hay que usar casco por seguridad, sino también aprendemos a cómo hay que manejar la bici cuando salimos a la calle: ir por el margen derecho de la carretera...", señalan.

La actividad conllevará a final de curso una tarea para el alumnado que se centrará en la elaboración de pruebas de una gymkhana. "Además, realizaremos una actividad conjunta con el Centro Integrado de Formación Profesional del Deporte que supondrá ir desde Avilés a Salinas en bici y que implicará además la recogida de basura", detalló la profesora de Educación Física.

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Esa no es la única colaboración del IES Número 5 para el desarrollo de esta actividad. Para el desarrollo de "Influencers a dos ruedas", el centro cuenta con biciclos cedidos por el Colef, es decir, el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física. "Son de su banco de bicis", explicó Soraya Coballes, que detalló además que gracias a esta cesión ninguno de los alumnos tiene que preocuparse por disponer de bicicleta para realizar las actividades propuestas. "La verdad es que está muy bien venir a Educación Física y usar la bici, es muy original", relatan Sirgo y Fanjul, sobre esta actividad que comenzó a desarrollarse hace poco menos de mes y medio, con el inicio del tercer trimestre.