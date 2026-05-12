Las asociaciones de festejos de Avilés, ante el dilema de la programación estival en los barrios: "Siempre vamos con el agua al cuello, el presupuesto se va en cosas que no se ven”

Las asociaciones de vecinos ya están preparando sus días grandes del verano, donde los presupuestos a veces “se quedan cortos y vamos con el agua al cuello” y la recopilación de documentos “se ha hecho más fácil”

Los barrios de Avilés ya se han puesto en marcha para comenzar a preparar sus fiestas. Son fechas muy destacadas para todos ellos, donde "la gente quiere pasárselo bien, sea con música o con grandes espectáculos, lo que quieren es salir y disfrutar", tal y como cuenta la presidenta de la asociación de vecinos de El Marapico, Patricia Leyva. Su cartel no pasa desapercibido, del 22 al 26 de mayo habrá animación en "El Puchero", siendo el aparcamiento de Villalegre el primer punto de la ciudad que acoge las celebraciones de 2026.

Apoyo del comercio local para Villalegre

A pesar de la poca exigencia de sus convecinos, su cartel cuenta con grandes nombres como Dani Parrondo, que animará sus verbenas después del tradicional rito del beso que cierra las fiestas el martes 26 de mayo. Y es que es gracias a la colaboración de los negocios de Villalegre y alrededores que "estamos yendo muy bien con el presupuesto", afirma Leyva.

Eso es algo que desde La Luz no pueden decir: "De dinero vamos un poco mal, ya que la gente no está muy colaborativa". La presidenta de la Xungarosa, Cati Borges, cuenta que "el año pasado, los socios tuvimos que poner de nuestro bolsillo para poder cubrir todos los gastos".

Cambio de escenario en La Luz

Aunque están muy agradecidos a los socios, no se puede explicar la situación: "De 9.000 habitantes que tiene el barrio de La Luz, cómo puede ser que seamos solo 150 socios". Sus fiestas tendrán lugar del 26 al 29 de junio, siendo el viernes el día grande "para el que tenemos guardado algo más curioso", anuncian. Además, este año se han encontrado con un problema más, la ubicación: "El aparcamiento del Centro de Salud está en obras y no cabemos, vamos a pedir celebrarlas en el mismo lugar que Villalegre, el aparcamiento de la calle Hermanos Pinzón". Las orquestas que llevan "son bastantes nuevas, que nos han dejado precios baratos porque no podemos llegar a algo más grande. Y si no fuera por los comercios que aportan, esto se quedaría muy triste", apunta.

En Versalles la esencia es la unión del barrio

En torno a las orquestas surge el dilema del barrio de Versalles. Se encarga de la organización de sus fiestas la asociación sociocultural Comver, cuya presidenta es Aida Vázquez: "Nosotros desde que termina una edición de las fiestas ya estamos preparando la del año siguiente, ya lo tenemos prácticamente todo cerrado". Vázquez afirma que en Versalles tratan de "huir de las grandes puestas en escena". Podrían llevar a Panorama, "pero sentimos que perdería la esencia de unión en las fiestas de barrio que a la gente le gusta", explica, pues "queda genial la foto con el lugar abarrotado de gente, pero también queremos que haya lugar para, por ejemplo, gente de más avanzada edad". El primer fin de semana de septiembre serán sus celebraciones y aún se enfrentan a "esa dualidad".

"Muchísimo gasto" es el que afrontan en Miranda para preparar su "arrozada" del 25 de julio, el día grande de sus fiestas, que van del 24 al 26 de julio. La presidenta de su asociación de vecinos, Gemma García, asegura que “son fiestas que conllevan muchísimo gasto, es necesario tener cartera para poder organizarlo todo”. Cuentan con un buen presupuesto, suficiente para satisfacer a su gente y lo explican así: “Ellos reclaman un buen ambiente, con poco que haya ya se conforman y la gran mayoría están muy contentos con lo que hacemos”.

Llaranes se apoya en una guía para los pasos administrativos

En agosto es el turno de Llaranes, que desde el 7 al 9 “dinamizaremos el vecindario, pues la gente quiere salir y juntarse para poder presumir de barrio”, explica el presidente de la comisión de Fiestas, Aarón Macías. Sin embargo, el presupuesto “siempre es más que justo”: “Salimos adelante gracias a la gente del barrio y de los comercios. El área de festejos sabe de sobra que la aportación no es suficiente. Vemos más preocupación desde el área de participación y turismo de que las cosas salgan bien que del área del que ‘dependemos’”. En cuanto a los permisos, ha habido un cambio con respecto a otros años: “Ahora tenemos una guía que nos indica los papeles que hay que entregar, pero aun así, sigue sin ser efectivo”.

“Cada año cuenta más organizar las fiestas, tanto a nivel presupuestario como de personal”. El presidente de la asociación de vecinos de La Carriona, Fran Mora, relata la dificultad que conlleva mantener tres días de actividades, tanto culturales como musicales o infantiles: “El presupuesto siempre es escaso y hay que hacer malabares para poder organizarlo todo, pero en La Carriona nunca hay grandes peticiones, pues la gente sabe lo difícil que es hacer fiestas y la cantidad de recursos que se necesitan”.

El Nodo, pendiente de relevo

El Nodo, por otra parte, no celebrará las fiestas del barrio: “Necesitamos la colaboración de mucha gente, que sea joven y tenga ganas”. El presidente de la asociación de vecinos, José Luis Rodríguez, afirma que “en 2024 pedimos ayudas para organizarlas, pero el año pasado ya nos fue imposible. A estas alturas ya no llegaremos para este año”.

Y aunque le da “mucha pena”, explica Rodríguez que se trata de un trabajo colectivo que “va de un año a otro y luego se escenifica el día grande, de otra manera es poner parches y no estamos por la labor”.

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Todo listo para las fiestas de Rivero

Del 25 al 28 de junio es el turno de Rivero, cuyas fiestas “ya están prácticamente cerradas. Faltan algunos flecos, pero lo importante está todo”. El presidente de la asociación Los caños de Rivero, David Franqueira, cuenta que “el año pasado mantuvimos una reunión con el concejal de Recursos Humanos, Noé Vega, nos mandaron una lista con toda la documentación a aportar y la verdad es que se nos hizo muy fácil presentarlo todo”. Sus fiestas se financian gracias a “todo el que quiera hacerse socio”, pero siempre ocurre lo mismo: “Andamos con el agua al cuello, el presupuesto se nos va en cosas que no se ven, pero necesarias”.