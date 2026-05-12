Avilés, ejemplo de compromiso y buenas prácticas en el Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia

Avilés es Ciudad Amiga de la Infancia y ejemplo de políticas para incorporar a los más pequeños en la vida de la ciudad, con acciones innovadoras y buenas prácticas que implican a sus vecinos más jóvenes. La alcaldesa, Mariví Monteserín, ha intervenido este martes en el VII Congreso Ciudades Amigas de la Infancia, celebrado en el CaixaForum de Madrid y organizado por UNICEF, entidad impulsora de la red de Ciudades Amigas de la Infancia a la que Avilés pertenece desde 2008 gracias a sucesivas renovaciones, con mención de excelencia desde 2014.

La regidora afirmó en su intervención que la integración de Avilés en esta red contribuyó desde el primer momento "a consolidar y proyectar la labor que en este ámbito se desarrolla en la ciudad y, de manera especial, a favorecer el intercambio de experiencias e iniciativas con otras ciudades que están trabajando en la misma línea".

Monteserín repasó las políticas en materia de infancia y adolescencia desarrolladas en la ciudad desde que, en 2006, el Pleno municipal aprobó el primer Plan Integral de Infancia y Adolescencia. Un año después, en 2007 se puso en marcha el primer grupo de participación infantil y adolescente de Avilés, que sería el embrión de lo que después fueron los grupos que compondrían el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Avilés, que se constituyó oficialmente en el año 2010. "Pero sería en el año 2013 cuando los chicos y chicas del Consejo de Infancia recibieron un encargo altamente innovador por parte del Ayuntamiento, ya que no se conocía ninguna experiencia similar: la elaboración de un nuevo Plan Municipal de Infancia y Adolescencia por parte de los propios niños y niñas", recordó la alcaldesa.

Asimismo, Monteserín destacó ante el resto de representantes de ciudades Amigas de la Infancia que este documento se convirtió en "el primer plan a nivel estatal elaborado y evaluado íntegramente por los propios menores, que recabaron la opinión de sus compañeros de colegio e instituto a través de 850 encuestas, dando como resultado 30 medidas estructuradas en 4 grandes áreas: Urbanismo y medio ambiente; Educación y familia; Salud y deporte; Ocio y cultura". Posteriormente, el plan fue evaluado por 355 escolares de 14 centros educativos de la ciudad, que han otorgado al plan una nota global de 7,85.

Planes de 2019 y 2024

La regidora añadió que,"como consecuencia del gran paso dado por Avilés, en cooperación con el Gobierno de Asturias, la ciudad acogió el Primer encuentro de Consejos locales y regionales de participación infantil y adolescente de la Unión Europea, en el que niños, niñas y jóvenes de toda Europa expusieron e intercambiaron sus buenas prácticas, analizando las claves de éxito de la participación infantil y adolescente y plateando recomendaciones a sus gobiernos y a la Unión Europea.

A estos hitos siguieron la aprobación del tercer y cuarto Plan de Infancia y Adolescencia de Avilés, en 2019 y 2024 respectivamente, cuyo contenido es de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento y cuenta con una metodología de desarrollo basada en el juego y en la implicación de los técnicos y técnicas municipales. "El compromiso por la participación de nuestros jóvenes está integrado en la orientación de las políticas de nuestro día a día, pues el consejo de la infancia y la adolescencia de Avilés es un espacio de orientación política. Hoy todos los jóvenes de Avilés disponen de diferentes espacios de participación pública en la ciudad", aseguró la regidora.

Gratuidad del transporte

Monteserín detalló algunas medidas de importancia surgidas de estos planes, como la gratuidad del transporte público para menores de 18 años, nuevos diseño urbanos para calles, plazas y parques o la creación del Espacio de Bienestar Emocional, Prevención y Autocuidado (BEPA) para jóvenes, "que se ha convertido en un espacio de referencia juvenil para aprender a gestionar las emociones, una cuestión fundamental para garantizar su desarrollo integral para la salud física, psíquica y social".

Entre esos lugares de referencia, Monteserín destacó "el Espacio Joven que hemos integrado en nuestro recién creado Centro Integral de Juventud, poniendo a su disposición oficinas, talleres, clubes de idiomas, espacios de creación, actividades en institutos y mucha libertad para que los jóvenes puedan crear sus propias ideas y proyectos".

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La alcaldesa de Avilés culminó su intervención afirmando que "es fundamental dar voz a los más pequeños. Los adultos, muchas veces programamos nuestra su vida sin tener en cuenta la necesidades reales de los más pequeños, obligamos a nuestros niños a vivir sin ser lo que realmente son: como niños, obligándoles a tomar conductas adultas en ciudades hechas para adultos. Avilés asumió el compromiso de que los más pequeños tuvieran voz, que su voz sea escuchada y tenida en cuenta en el diseño integral de nuestra ciudad. Y por eso hoy Avilés es una ciudad de la infancia, porque está diseñada también por los más pequeños".