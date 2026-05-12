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Avilés honrará a estos 60 funcionarios municipales y 10 políticos depurados por el franquismo

La intención del gobierno local es reparar moralmente y reconocer a estos afectados por la dictadura

Una panorámica del Ayuntamiento de Avilés. | E. P.

Una panorámica del Ayuntamiento de Avilés. | E. P.

A. de la Fuente

El Ayuntamiento de Avilés reconocerá a los funcionarios depurados por el franquismo. En la comimsión de Promoción Social y Cultura celebrada este martes, el gobierno local presentó un listado con 60 trabjadores municipales y 10 cargos políticos que fueron apartados de sus funciones y represaliados durante la dictadura. El listado se efectó a través de información recabada desde el Archivo Municipal. El listado es el siguiente:

Expedientes de depuración:

  1. Acacio Villa
  2. Adela Riestra
  3. Andrés Conde Molleja
  4. Ángel Álvarez González
  5. Antonio Fernández Martínez
  6. Antonio López Fernández
  7. Argentina Fernández Álvarez
  8. Aurelio Fernández Olamendi
  9. Avelino Alonso Suárez
  10. Casto Elipe Corro
  11. Eduardo Martínez Suárez
  12. Emilio Álvarez
  13. Engracia Cuervo
  14. Evaristo Calzón
  15. Jesús Muñiz Requejada
  16. José Abad Ruiz
  17. José Abarrio Alonso
  18. José Álvarez Buylla
  19. José Castaños
  20. José González Carbajal
  21. José Hernández Infante
  22. Juan Fernández Suárez
  23. Luciano García Bayón
  24. Luis Suárez Cortina
  25. Manuel Cernuda
  26. Manuel García Álvarez
  27. Manuel García Peláez
  28. Manuel García Guardado
  29. Manuel Heredia Fernández
  30. Manuel Suárez López
  31. María García Fernández
  32. Mateo Morán Gómez
  33. Melitón Corral Luengo
  34. Nicolás Fernández Martínez
  35. Rafael García
  36. Ramón Gutiérrez Menéndez
  37. Ramón Suárez Ovies
  38. Ramón Vega Fernández
  39. Santiago Burgos
  40. Santiago Hevia Fernández
  41. Saturnino Álvarez García
  42. Tomás Posada López
  43. Vicente Fernández Álvarez
  44. Vicente Miguel Manero

Libros de actas de acuerdos de la Comisión Gestora Municipal

  1. Francisco Menéndez Martínez (Guardia municipal)
  2. Aurelio García y García (Guardia municipal)
  3. Raimundo González Saiz (Guardia municipal)
  4. José García Lípez (Guardia municipal)
  5. Francisco Calleja Gutiérrez (Guardia municipal)
  6. Velpido Muñiz (Guardia municipal)
  7. Ángel Gutiérrez García (Guardia municipal)
  8. Manuel Martínez Muñiz (Guardia municipal)
  9. Leopoldo de la Vega y Quirós (Guardia del parque)
  10. Pablo Pila Sáiz (matarife del Matadero)
  11. Constantino Rodríguez García (chófer de Matadero)
  12. Celestino Fernández García (Recaudación)
  13. José Fernández Posada (Cementerios)
  14. Manuel Fernández Álvarez (Cementerios)
  15. Alejandro Iglesias López (Limpieza)
  16. Luis Noriega Carbayeda (Vigilantes de Arbitrios)

Informes de la Causa General de Oviedo

Alcaldes:

  1. Higinio Sierra García (fusilado)
  2. Ramón Granda Campa (fusilado)

Vicepresidentes y tenientes de alcalde primeros:

  1. Manuel Martínez Martínez (cumpliendo condena en la Cárcel del Coto, Gijón)
  2. Eugenio Fuentes Ruiz (exiliado en Francia)
  3. Valentín Dinten Rodríguez (exiliado en Francia)

Vicepresidentes y tenientes de alcalde segundos:

  1. José Díaz García (cumpliendo condena en la Cárcel del Coto, Gijón)
  2. Emeterio García Rodríguez (fallecido)
  3. Hipólito Arias Sierra (cumpliendo condena en la Cárcel del Coto, Gijón)

Tenientes de Alcalde terceros:

  1. Rubén de la Campa López (fusilado)

Noticias relacionadas

La intención del Ayuntamiento es utilizar este listado para iniciar la solicitud de declaración de reconocimiento y reparación personal ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para los depurados. Además de promover iniciativas institucionales destinadas al reconocimiento y reparación moral de las personas afectadas por estos procedimientos.

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