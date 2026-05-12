Avilés honrará a estos 60 funcionarios municipales y 10 políticos depurados por el franquismo
La intención del gobierno local es reparar moralmente y reconocer a estos afectados por la dictadura
El Ayuntamiento de Avilés reconocerá a los funcionarios depurados por el franquismo. En la comimsión de Promoción Social y Cultura celebrada este martes, el gobierno local presentó un listado con 60 trabjadores municipales y 10 cargos políticos que fueron apartados de sus funciones y represaliados durante la dictadura. El listado se efectó a través de información recabada desde el Archivo Municipal. El listado es el siguiente:
Expedientes de depuración:
- Acacio Villa
- Adela Riestra
- Andrés Conde Molleja
- Ángel Álvarez González
- Antonio Fernández Martínez
- Antonio López Fernández
- Argentina Fernández Álvarez
- Aurelio Fernández Olamendi
- Avelino Alonso Suárez
- Casto Elipe Corro
- Eduardo Martínez Suárez
- Emilio Álvarez
- Engracia Cuervo
- Evaristo Calzón
- Jesús Muñiz Requejada
- José Abad Ruiz
- José Abarrio Alonso
- José Álvarez Buylla
- José Castaños
- José González Carbajal
- José Hernández Infante
- Juan Fernández Suárez
- Luciano García Bayón
- Luis Suárez Cortina
- Manuel Cernuda
- Manuel García Álvarez
- Manuel García Peláez
- Manuel García Guardado
- Manuel Heredia Fernández
- Manuel Suárez López
- María García Fernández
- Mateo Morán Gómez
- Melitón Corral Luengo
- Nicolás Fernández Martínez
- Rafael García
- Ramón Gutiérrez Menéndez
- Ramón Suárez Ovies
- Ramón Vega Fernández
- Santiago Burgos
- Santiago Hevia Fernández
- Saturnino Álvarez García
- Tomás Posada López
- Vicente Fernández Álvarez
- Vicente Miguel Manero
Libros de actas de acuerdos de la Comisión Gestora Municipal
- Francisco Menéndez Martínez (Guardia municipal)
- Aurelio García y García (Guardia municipal)
- Raimundo González Saiz (Guardia municipal)
- José García Lípez (Guardia municipal)
- Francisco Calleja Gutiérrez (Guardia municipal)
- Velpido Muñiz (Guardia municipal)
- Ángel Gutiérrez García (Guardia municipal)
- Manuel Martínez Muñiz (Guardia municipal)
- Leopoldo de la Vega y Quirós (Guardia del parque)
- Pablo Pila Sáiz (matarife del Matadero)
- Constantino Rodríguez García (chófer de Matadero)
- Celestino Fernández García (Recaudación)
- José Fernández Posada (Cementerios)
- Manuel Fernández Álvarez (Cementerios)
- Alejandro Iglesias López (Limpieza)
- Luis Noriega Carbayeda (Vigilantes de Arbitrios)
Informes de la Causa General de Oviedo
Alcaldes:
- Higinio Sierra García (fusilado)
- Ramón Granda Campa (fusilado)
Vicepresidentes y tenientes de alcalde primeros:
- Manuel Martínez Martínez (cumpliendo condena en la Cárcel del Coto, Gijón)
- Eugenio Fuentes Ruiz (exiliado en Francia)
- Valentín Dinten Rodríguez (exiliado en Francia)
Vicepresidentes y tenientes de alcalde segundos:
- José Díaz García (cumpliendo condena en la Cárcel del Coto, Gijón)
- Emeterio García Rodríguez (fallecido)
- Hipólito Arias Sierra (cumpliendo condena en la Cárcel del Coto, Gijón)
Tenientes de Alcalde terceros:
- Rubén de la Campa López (fusilado)
La intención del Ayuntamiento es utilizar este listado para iniciar la solicitud de declaración de reconocimiento y reparación personal ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para los depurados. Además de promover iniciativas institucionales destinadas al reconocimiento y reparación moral de las personas afectadas por estos procedimientos.
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