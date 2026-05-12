Avilés honrará a estos 60 funcionarios municipales y 10 políticos depurados por el franquismo

El Ayuntamiento de Avilés reconocerá a los funcionarios depurados por el franquismo. En la comimsión de Promoción Social y Cultura celebrada este martes, el gobierno local presentó un listado con 60 trabjadores municipales y 10 cargos políticos que fueron apartados de sus funciones y represaliados durante la dictadura. El listado se efectó a través de información recabada desde el Archivo Municipal. El listado es el siguiente:

Expedientes de depuración:

Acacio Villa Adela Riestra Andrés Conde Molleja Ángel Álvarez González Antonio Fernández Martínez Antonio López Fernández Argentina Fernández Álvarez Aurelio Fernández Olamendi Avelino Alonso Suárez Casto Elipe Corro Eduardo Martínez Suárez Emilio Álvarez Engracia Cuervo Evaristo Calzón Jesús Muñiz Requejada José Abad Ruiz José Abarrio Alonso José Álvarez Buylla José Castaños José González Carbajal José Hernández Infante Juan Fernández Suárez Luciano García Bayón Luis Suárez Cortina Manuel Cernuda Manuel García Álvarez Manuel García Peláez Manuel García Guardado Manuel Heredia Fernández Manuel Suárez López María García Fernández Mateo Morán Gómez Melitón Corral Luengo Nicolás Fernández Martínez Rafael García Ramón Gutiérrez Menéndez Ramón Suárez Ovies Ramón Vega Fernández Santiago Burgos Santiago Hevia Fernández Saturnino Álvarez García Tomás Posada López Vicente Fernández Álvarez Vicente Miguel Manero

Libros de actas de acuerdos de la Comisión Gestora Municipal

Francisco Menéndez Martínez (Guardia municipal) Aurelio García y García (Guardia municipal) Raimundo González Saiz (Guardia municipal) José García Lípez (Guardia municipal) Francisco Calleja Gutiérrez (Guardia municipal) Velpido Muñiz (Guardia municipal) Ángel Gutiérrez García (Guardia municipal) Manuel Martínez Muñiz (Guardia municipal) Leopoldo de la Vega y Quirós (Guardia del parque) Pablo Pila Sáiz (matarife del Matadero) Constantino Rodríguez García (chófer de Matadero) Celestino Fernández García (Recaudación) José Fernández Posada (Cementerios) Manuel Fernández Álvarez (Cementerios) Alejandro Iglesias López (Limpieza) Luis Noriega Carbayeda (Vigilantes de Arbitrios)

Informes de la Causa General de Oviedo

Alcaldes:

Higinio Sierra García (fusilado) Ramón Granda Campa (fusilado)

Vicepresidentes y tenientes de alcalde primeros:

Manuel Martínez Martínez (cumpliendo condena en la Cárcel del Coto, Gijón) Eugenio Fuentes Ruiz (exiliado en Francia) Valentín Dinten Rodríguez (exiliado en Francia)

Vicepresidentes y tenientes de alcalde segundos:

José Díaz García (cumpliendo condena en la Cárcel del Coto, Gijón) Emeterio García Rodríguez (fallecido) Hipólito Arias Sierra (cumpliendo condena en la Cárcel del Coto, Gijón)

Tenientes de Alcalde terceros:

Rubén de la Campa López (fusilado)

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La intención del Ayuntamiento es utilizar este listado para iniciar la solicitud de declaración de reconocimiento y reparación personal ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para los depurados. Además de promover iniciativas institucionales destinadas al reconocimiento y reparación moral de las personas afectadas por estos procedimientos.