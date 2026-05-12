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Un corte de agua en Avilés afectará a 682 usuarios: día, hora y calles que se verán afectadas por las obras

Las restricciones se deben a una serie de mejoras que Aguas de Avilés está efectuando en la red de abastecimiento

Barrio de Valgranda

Barrio de Valgranda / Mara Villamuza

A. de la Fuente

Con motivo de unas obras de mantenimiento, la empresa Aguas de Avilés efectuará cortes en el suministro de agua en varias calles de Avilés. Se trata de vías que se encuentran en la zona de Miranda, Heros, San Cristóbal, Campas del Quirinal, Valgranda o La Folleca. Las restricciones, que afectarán a 682 abonados, tendrán lugar desde las 22.00 horas del jueves, 1 de mayo, hasta las 4.00 del viernes, día 15.

Las calles y zonas afectadas serán las siguientes: Heros, El Caliero, El Campón, Camino Gaxín, Castañalona, Los Llaos, Campo Conde, Quintana Dionisio, Camino La Fuente, La Cuesta, La Garita, El Rey, San Cristóbal, Bastián, So La Iglesia, Margarita Nelken, Aída de la Fuente, El Montán, Av. Alemania, 61-73, Camino Valgranda, Emilia Pardo Bazán, Les Comadres, La Folleca.

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Además, Aguas de Avilés advierte que las zonas aledañas pueden sufrir alteraciones puntuales en el servicio. Además, la empresa recomienda a los ciudadanos revisar que no queda abierto ningún grifo durante el horario de suspensión del suministro, para evitar posteriormente posibles pérdidas innecesarias de agua, así como evitar el uso de electrodomésticos, como lavadoras o lavavajillas. La reanudación del servicio de abastecimiento será paulatina, variando el tiempo de restablecimiento de las condiciones de presión y caudal en cada zona.

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