La cúpula del Avilés arroja luz sobre el futuro de la ciudad deportiva: "En los próximos meses veremos avances sobre el terreno"

“En los próximos meses veremos avances sobre el terreno”. Pedro Arboleya, director general del Avilés, arrojó luz sobre el futuro de la ciudad deportiva del club, que se creará en los terrenos que la empresa Carpa Élite, propiedad de Diego Baeza, consiguió el pasado mes de noviembre. El ovetense calificó la mejora de las instalaciones blanquiazules como “la pata más importante y lo que te permite crecer”. “Terminar de cerrarlo y perfilarlo es difícil, pero nadie hace una inversión para no invertir en lo que viene detrás”, afirmó.

“Estamos focalizados en las instalaciones. Es el indicador de que hay un proyecto y de que esto va para arriba”, señaló Arboleya en el canal del Avilés "Zona MIxta". Y es que, desde que el empresario gijonés terminó de hacerse, de manera oficial, con los terrenos de Truyés, donde pretende construir la ciudad deportiva blanquiazul, nadie se había manifestado al respecto. La subasta para hacerse con las parcelas finalizó el pasado 3 de noviembre, cuando el presidente blanquiazul oficializó el pago de los 2,1 millones de euros al Ayuntamiento de Corvera. "No es un proceso sencillo, pero los terrenos ya han sido adquiridos. Ya dejó de ser un rumor hace mucho tiempo, ahora es una realidad. Es una noticia confirmada", afirmó el director general, que lamenta que "no todo depende del club". "Las administraciones llevan sus plazos y sus procesos", apuntó.

La Ciudad Deportiva del Avilés empieza a tomar forma

En aquel momento, las estimaciones por parte del club hablaban de que, en 24 o 30 meses, se podría tener al 100% el nuevo equipamiento. Además, se barajaba la posibilidad de que el primer equipo del Avilés pudiese estar entrenando en los campos de fútbol en un plazo de entre seis y nueve meses. Ahora, siete meses más tarde, parece complicado que se puedan cumplir dichos plazos.

La Ciudad Deportiva se presenta como una instalación multidisciplinar, que contará con cuatro campos de fútbol once —tres de ellos de hierba artificial y un miniestadio con capacidad para unos 3.000 espectadores de hierba natural—, un pabellón de fútbol sala y baloncesto, pista de atletismo, seis pistas de pádel, seis pistas de tenis, rocódromo, zona de eSports y una residencia para unos 150 deportistas. También contará con un aparcamiento general de unas 200 plazas. El diseño inicial, realizado por SOA Arquitectura, se presentó en El Llar de Las Vegas como “un proyecto de Asturias, para Asturias”.

Truyés, el enclave del proyecto blanquiazul

El pasado 2 de octubre se procedió a la apertura del sobre que determinó las ofertas para aspirar al suelo donde se ubicará la futura Ciudad Deportiva del Real Avilés Industrial. Finalmente, tal y como adelantó este periódico, la empresa Carpa Élite, propiedad del presidente del club blanquiazul, Diego Baeza, había sido la única en presentarse para hacerse con los terrenos, ubicados en Truyés, en Corvera. El presupuesto base de licitación era de 2.118.995,84 euros. Su oferta fue solo 14 céntimos más elevada que el precio de la licitación.

Así, se pudo certificar que, tras quince días de plazo para presentar ofertas, solo figuró la candidatura del empresario gijonés para hacerse con los terrenos.