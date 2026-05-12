Una famosa cadena de hamburgueserías abre un puesto en la Plaza de Avilés: de momento solo ofrece servicio a domicilio

Nuevo puesto gastronómico en la Plaza. El mercado avilesino, actualmente uno de los centros neurálgicos de la ciudad para los "foodies", "estrena" un nuevo establecimiento hostelero. Se trata de una conocida hamburguesería que ya está funcionando, aunque por ahora solo con servicio a domicilio.

El local en cuestión es el que hasta ahora explotaba el Market 24. Los propietarios de este restaurante, que apostaba por una carta a base de comida callejera con un punto de innovación, han decidido dar un giro al negocio, tras algo más de un año abiertos al público.

Los empresarios, que también gestionan una conocida cadena de hamburgueserías en Asturias, con locales en Luanco, Gijón y Oviedo, han decidido "mudar" el negocio hacia este sector.

Así, desde hace un par de semanas, el puesto de la plaza ya tiene el cartel de California Street Food, como se llama la cadena. Por el momento, solo opera con servicio a domicilio, que puede encargarse a través de la plataforma Glovo.

En su carta cuenta con hamburguesas, pero también con platos de comida callejera. Entre ellos, nachos, fingers de pollo o quesadillas.

Actualmente, la Plaza de Avilés cuenta con una amplia oferta gastronómica, con hasta cuatro restaurantes, una cafetería y un asador de pollos.

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Todos los pueblos del mercado avilesino, ubicado en el interior de la plaza de los Hermanos Orbón, están llenos, prueba del éxito y aceptación de un enclave que se ha convertido en uno de los puntos de referencia del ocio avilesino. Este "poder de atracción" de la Plaza no solo se percibe en sus instalaciones. También los locales de alrededor, hay varios locales hosteleros funcionando a pleno rendimiento y también importantes proyectos.