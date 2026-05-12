Foro pide una reforma integral de la entrada a Avilés desde la autovía

Dicen que solo existe una oportunidad para causar una primera impresión, y la de Avilés, si es por carretera, no es la mejor. Por este motivo, desde Foro Asturias piden al Ayuntamiento una reforma integral de los accesos a la ciudad por la avenida de Gijón, la entrada natural desde la "Y". "El aspecto que presenta este área es deplorable e impropia de la tercera ciudad de Avilés", denuncia José Alfredo García Fernández del Viso, presidente de Foro Avilés.

“Foro Avilés no puede quedarse callado ante una situación así. Son muchos años de desidia por parte del Ayuntamiento, que nada ha hecho para presionar al gobierno de Barbón, de su mismo signo político, con el fin de cambiar la entrada a nuestra ciudad”, señala Del Viso, que tilda al Consistorio de llevar a cabo una "política de parches”, con relación al reciente anuncio del gobierno local, de que asumirá la reparación de la acera de la avenida de Gijón en este tramo. “Gastar el dinero en soluciones temporales acaba resultando más caro que acometer actuaciones integrales y garantizar un mantenimiento constante de carreteras, calles y aceras”, advierte el presidente forista.