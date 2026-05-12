El San Agustín afronta su próxima gran transformación con una media de 200.000 consultas al año y 70.000 personas atendidas en las Urgencias hospitalarias

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) abrió sus puertas -de forma oficial- un 19 de mayo de 1976. En este tiempo ha visto por sus pasillos a más de 12.000 profesionales, según cifras facilitadas días atrás por el que fue gerente del centro, Enrique González. En el San Agustín han venido al mundo unos 50.000 niños, se han realizado infinidad de intervenciones quirúrgicas y cada día más se aplican nuevas técnicas que facilitan y agilizan los diagnósticos. Estas grandes cifras que dan cuenta de la gran factoría que es el HUSA tienen una lectura más sencilla si se "leen" a distancia corta. A fecha 11 de mayo, lunes, había en el centro 2.000 profesionales trabajando: 337 personal sanitario facultativo; 1.161 personal sanitario no facultativo y 463 personal no sanitario. En el cómputo no está Atención Primaria.

Estos profesionales se hacen cargo de un hospital considerado de tamaño mediano que tiene 405 camas, 11 quirófanos y cuatro paritorios, junto a uno de cesáreas en el área de Obstetricia. Llevado a actividad: en el HUSA se practican al año alrededor de 8.000 cirugías, y suele haber una lista de espera que ronda los dos mil pacientes, aunque varía cada mes. Las consultas externas suman más de 200.000 y por urgencias pasan más de 70.000 personas al año, según cifras facilitados por la consejería de Salud. Los nacimientos van a la baja (590 nacidos en 2025), aunque este año hay un ligero repunte que llama al optimismo.

El HUSA cuenta con 33 especialidades médicas: Anatomía Patológica, Anestesia, Digestivo, Bioquímica, Cardiología, Endrocrinología, Hematología, Medicina Interna, Intensiva, Neumología.... El centro no ha dejado de crecer desde su inauguración en 1976, ni lo hará: la previsión del Gobierno regional es que el equipamiento sanitario crezca no en volumen sino en servicios, para adaptarse mejor a la demanda de los pacientes, al nuevo mapa sanitario que llega hasta el Occidente asturiano, y a las nuevas tecnologías, como avanzó semanas atrás la consejera de Salud, Concepción Saavedra, cuando presentó un programa de actividades conmemorativas por el 50 aniversario del centro que llega a su máximo la próxima semana, con una gala en el Centro Niemeyer.

“En este momento comienza una nueva etapa, con un hospital que se convierte en un centro de referencia de un área geográfica mucho mayor, con más recursos, con más servicios, con más prestaciones”, avanzó entonces la consejera, que precisó: “Estamos hablando de un proyecto de infraestructura sanitaria para que esas nuevas acciones y servicios puedan tener espacio y podamos mejorar la capacidad resolutiva del hospital, que no se puede quedar fuera de la innovación digital, de la inteligencia artificial… Al mismo tiempo, hay que seguir potenciando la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento, porque es un hospital universitario”, manifestó.

En el San Agustín se espera un Sala Blanca de Farmacia, una unidad de ictus, un robot que participe en las intervenciones quirúrgicas, la implantación de programas de atención al enfermo en su domicilio, mejoras en el área de Urgencias con nuevos espacios adaptados para los pacientes que no son alta pero que tampoco requieren ingreso hospitalario.... El HUSA, aunque ya tiene cincuenta primaveras, todavía no ha terminado de dar el estirón.