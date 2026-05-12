Izquierda Unida carga contra el cierre de la última oficina de Unicaja en Avilés y se suma a la reclamación vecinal de Llaranes
La formación considera "inaceptable" la desaparición de servicios bancarios en los barrios y alerta del impacto que tendrá sobre la población de mayor edad y la brecha digital
M. O.
Izquierda Unida ha mostrado su rechazo ante el "inaceptable cierre" de la única oficina bancaria de Unicaja de Avilés, la cual se situaba en la avenida Santa Apolonia. Afirman que, dentro del Plan de Barrios del gobierno avilesino, uno de los objetivos principales es "dotar a los barrios de los mismos servicios para que el código postal no sea un indicador de desigualdad". Por eso mismo, apoyan la iniciativa de los vecinos de Llaranes para la apertura de una sucursal bancaria en su barrio "para la cual ya han recogido más de 1.000 firmas".
Consideran "vergonzoso" que una entidad como esa, que tenía "un beneficio neto de 632 millones de euros, según el informe económico que presentaron, ahoguen a sus clientes y mermen la calidad del servicio que ofrecen en nuestros barrios".
Achacan la decisión de cerrar la sucursal a "un capitalismo feroz que busca el máximo beneficio posible a causa de todos nosotros". A partir de ahora, los vecinos de la zona se quedan sin sus servicios, "obligándoles a trasladarse a otra oficina o realizar trámites de manera online con la brecha digital que puede suponer", critican. Izquierda Unida tacha de "abandono" a la población más envejecida: "Tanto los barrios del Pozón como de Llaranes tienen un alto porcentaje de gente mayor a la que no se puede obligar a movilizarse para realizar gestiones bancarias o utilizar medios digitales".
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