Juan G. Castilla, psicólogo y gerontólogo: “El mayor error es no conocer nuestras emociones y dejarnos guiar por ellas”

Cruz Roja, que estos días atrás ha celebrado su “semana grande”, desarrolla en Avilés el proyecto “Enrédate: Red social para personas mayores”, una iniciativa destinada a prevenir y reducir la soledad no deseada y el aislamiento social en este colectivo, fomentando su participación activa en la comunidad. Desde su puesta en marcha en 2024 en el ámbito local, el proyecto ha atendido a 127 personas usuarias en Avilés, de las cuales un 87% son mujeres mayores, evidenciando la especial incidencia de la soledad no deseada en este perfil de población. En el marco de este proyecto, Cruz Roja Avilés organiza la charla “Resiliencia ante el envejecimiento”, que tendrá lugar el viernes 15 de mayo, de 12.00 horas, en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés. La sesión será impartida por el psicólogo y gerontólogo Juan G. Castilla, y abordará aspectos relacionados con el envejecimiento saludable, el bienestar emocional y la adaptación a los cambios asociados a esta etapa vital. El experto responde a una entrevista de LA NUEVA ESPAÑA.

-¿Por qué psicología?

-Porque descubrí desde joven que tenía una misión en la vida, y era ayudar a los demás, y en esa ayuda que me enriquecía esa labor

-¿Y gerontología?

-Yo sabía que quería hacer clínica y ayudar a la gente, pero éramos muchos y en una clase en segundo de carrera en 1994 vi una pirámide poblacional, y vi que era un nicho de mercado brutal, y empecé a formarme dentro y fuera de la Facultad, y me hice voluntario de una asociación de familiares de Alzheimer, para ayudar y conocer esa enfermedad.

-¿Qué ha aprendido trabajando con personas mayores y sus familias?

-Tantas cosas, pero sobre todo el amor a la vida… y también el amor a los seres queridos, las dinámicas tan dispares que existen, la capacidad de superación ante la adversidad que tenemos y que tienen las personas mayores.

-¿Qué significa para usted “envejecer bien”?

-Ser libre de poder tomar las decisiones que uno crea que son las mejores para sí mismo. Los profesionales han aprendido (o están ello) del Modelo de Atención Centrado en la Persona (ACP) que es básicamente tratar con respeto y dignidad a las personas mayores y sus decisiones y gustos, y eso da el “poder” de elegir lo que uno quiere.

-En Avilés hablará de la resiliencia ante el envejecimiento… Dígame de otra forma de qué va esto.

-Es la capacidad que tienen las personas de resistir, adaptarse y recuperarse ante un situación difícil y adversa. Metafóricamente es caer, sentir, levantarse, sentir, recuperarse, sentir, aprender… sentir… crecer.

-La persona mayor de hoy no tiene nada que ver con la persona mayor del siglo pasado, ¿verdad?

-Claro que no, la vida ha cambiado y eso nos afecta a todos y a las personas mayores también… pero tenemos que estar orgullosos de esa generación de mayores que tenemos que han vivido tantas cosas y que han superado tanto (guerras, posguerras, cambios constantes, internet, redes sociales, pandemias, enfermedades, fallecimientos…) Un ejemplo, sin duda.

-¿Cómo afecta el llamado “edadismo”?

-Afecta negativamente a los mayores y a la sociedad porque es la discriminación, el prejuicio o el trato injusto hacia una persona por su edad. Puede afectar tanto a personas mayores como jóvenes, pero suele dirigirse ese concepto prejuicioso sobre todo hacia los mayores.

-¿Cree que hoy cuidamos suficientemente la salud mental?

-Hay más conciencia en la utilidad y necesidad de la Salud mental, pero no la cuidamos en nuestro día a día mucho. De ahí que se esté disparando la estadística de más casos de depresiones y ansiedades, la lacra del suicidio en nuestro país (con mayor relevancia e importancia en Asturias y cada vez más frecuente en edades más jóvenes) y no tenemos interiorizado una cultura saludable de bienestar psicológico.

-¿Qué papel juega la inteligencia emocional en la vida diaria?

-Pues es esencial a nivel personal y profesional, porque las emociones son las que nos mueve hacia nuestras metas u objetivos, para conseguirlo o para boicotearnos… y la pena es que estamos más frecuentemente “visitando” a los miedos, los enfados o la tristeza que a la alegría y de ahí, mucho de nuestros trastornos emocionales y de tener una sociedad como la que tenemos.

-¿Cuál es el mayor error que cometemos al gestionar nuestras emociones?

-El mayor error es no conocerlas y no saber cómo funcionan y nos dejamos guiar y actuar por ellas… y no debería ser. La emoción te da una información valiosa, pero es para que la razón tome decisiones y a veces nos dejamos llevar emocionalmente. Lo bueno, es que se puede aprender a gestionarnos mejor emocionalmente.

Estrés y salud emocional

-¿Qué caracteriza a un buen líder humano?

-Pues es una persona con empatía real, cercano, adoptivo y flexible a los cambios, que sabe reconocer errores, que se interesa por su entorno, seguro y con buena autoestima y con coherencia con lo que comunica. Tener buenas habilidades de comunicación, buena inteligencia emocional y buena autoestima, serían un buen pilar de un buen liderazgo.

-¿Cómo afecta el estrés continuo a nuestra salud emocional?

-Pues es un desgaste y está asociado a la ansiedad… sobrecarga en exceso la amígdala, hace que tu cuerpo-mente esté en alerta, desgasta la corteza prefrontal que es esencial en la toma de decisiones, empeora la calidad del sueño al estar tan en alerta y conlleva a una peor autopercepción y autoestima. Al final te lleva a tener un cuadro de ansiedad o depresión, que es lo que veo en la consulta de forma habitual.

-¿Qué deberían aprender las empresas sobre bienestar psicológico?

-Que es uno de los más importante que tienen, sus trabajadores… es la mayor cuenta de resultados de la que pueden disfrutar, e invertir en ese bienestar psicológico en sus trabajadores, le va a repercutir directamente en su balance. Es una inversión segura y necesaria.

La importancia de la sonrisa

-¿Qué importancia tiene el trabajo en equipo en el ámbito sociosanitario?

-Resulta esencial, no se puede trabajar y atender bien a personas sin un trabajo en equipo. Nos necesitamos los unos a los otros en muchas facetas de la vida, pero en el ámbito sociosanitario mucho más porque trabajamos para el bienestar y el cuidado de personas que atraviesan un momento de fragilidad.

-¿Qué hábito sencillo puede mejorar nuestra calidad de vida emocional?

-Sonreír más y muchas veces de lo habitual. Es un hábito que depende de nosotros, y aunque no tengamos ganas, ese acto le manda una señal al cerebro de que las cosas están bien, y te segrega sustancias para tu bienestar.