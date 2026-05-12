Luanco acoge "Postales rotas", una premiada obra sobre las cartas olvidadas de la emigración asturiana

Entre 1840 y 1940, miles de jóvenes asturianos migraron hacia América en busca de una vida mejor. El salón de actos de la Casa de la Cultura de Gozón, en Luanco, acoge este viernes 15 de mayo a las 19.00 horas la representación de "Postales rotas". Se trata de una obra de teatro de la compañía Zig Zag Danza. En ella, muestran la situación de una de esas mujeres que salieron de Asturias, que se comunicaba con su gente a través de cartas que escribía, pero que nunca se leían, se rompían o no llegaban a mandarse.

La realidad en 1880 era que el 21% de los 300.000 jóvenes que se mudaron a América, eran jóvenes. En 1920 el porcentaje ascendía al 40%. La representación mostrará esa realidad a través de la danza, que es protagonista en una obra de teatro que fue ganadora de varios premios. En 2024 se llevó el reconocimiento a la Producción Escénica. Los Premios oh! de 2024 fue galardonada con Mejor Espectáculo, Mejor Dirección, Mejor Producción y Mejor Diseño Iluminación.

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