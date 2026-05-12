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Nuevo césped sintético de última generación para La Toba I-Enrique Castro "Quini" por 214.411 euros

La previsión del Ayuntamiento es que las obras estén finalizadas en septiembre, para iniciar la próxima temporada

Césped sintético del campo La Toba 2, anexo al que se será remodelado.

Césped sintético del campo La Toba 2, anexo al que se será remodelado. / Ricardo Solís

A. F. V.

Nuevo césped para La Toba-I Enrique Castro "Quini". El campo municipal, ubicado en Llaranes, estrenará superficie la próxima temporada. El Ayuntamiento ha adjudicado los trabajos de reposición del terreno a la empresa Mondo Ibérica por un importe de 214.411 euros. Está previsto que los trabajos hayan concluido en septiembre.

La Toba I alberga un campo de fútbol 11 y dos de fútbol 7, transversales al primero. Dispone actualmente de un césped artificial que, a consecuencia de un intensivo uso y del propio paso del tiempo, presenta un importante desgaste. La actuación prevista contempla su renovación completa, sustituyendo el tipo actual de moqueta y capa de caucho por un césped de última generación, de fibras, recebado con arena de sílice y bolas de caucho.

A pesar del estado de desgaste que presenta el pavimento deportivo actual, se ha constatado que la infraestructura básica del terreno de juego, compuesta por la capa soporte, los sistemas de saneamiento y la red de drenaje, conserva unas condiciones técnicas aceptables para la instalación del nuevo césped. No obstante, sí será necesario acometer trabajos de regularización de la capa soporte, así como la rehabilitación y sustitución parcial de la canaleta y la rejilla existentes, y la renovación y reubicación de las lanzas de riego.

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Por último, se ha establecido una estrategia de retirada sostenible del césped existente, que contempla el reaprovechamiento de hasta un 30% de los rellenos extraídos. El material restante será clasificado y transportado a una planta autorizada para su correcta gestión ambiental. La actuación se enmarca en el programa de mejoras que el Ayuntamiento de Avilés está llevando a cabo en el conjunto de las instalaciones deportivas de la ciudad.

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