El PP ve innecesaria la consultoría para estudiar la "remunicipalización" de los conserjes de Avilés

El grupo municipal del PP ve innecesaria la consultoría contratada por el gobierno local para analizar la "remunicipalización" de los conserjes por parte de la empresa de Servicios Auxiliares. La portavoz, Esther Llamazares, considera que el Consistorio cuenta con medios humanos suficientes para efectuar estas gestiones y así los trasladará al próximo Pleno. Asimismo, la popular también preguntará por la no rendición de cuentas del Consistorio ante la Sindicación de Cuentas en la sesión, que se celebrará este viernes, 15 de mayo.

“Remunicipalizar no es un eslogan: El gobierno de Avilés no puede pagar con recursos municipales los caprichos políticos, las ideologías trasnochadas y los pactos de izquierda”, denuncia Llamazares, quien considera que esta operación, la de que los servicios de conserjería pasen a prestarse con personal de la empresa de Servicios Auxiliares, municipal, "es una decisión de enorme impacto jurídico, económico, laboral y organizativo”. “Antes de anunciar operaciones de este calibre, el Gobierno debe acreditar que conoce los costes, los riesgos, la plantilla necesaria, el absentismo, las sustituciones, la capacidad de gestión y la viabilidad real del modelo”, advierte.

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También cuestionará el PP otros asuntos, como la cantidad de personas que han sido atendidas por los servicios municipales en el marco de la regularización de extranjeros decretada por el Gobierno y por el funcionamiento del portal "Avilés en datos". "La fiscalización no es ruido, es responsabilidad. Los vecinos tienen derecho a saber si las cuentas se rinden en plazo, si los portales de datos funcionan, si las remunicipalizaciones están estudiadas y si el Ayuntamiento está asumiendo costes que corresponden a otras administraciones. Lo que pedimos es algo muy sencillo: datos, informes, planificación y transparencia”, señala Llamazares.