La red eléctrica de la zona central asturiana no tiene capacidad para ayudar a crecer a la gran industria de la comarca, dicen los expertos

Los problemas con los suministros de energía y de potencia se acumulan en la zona central asturiana. Y esos problemas los sufren proyectos industriales sobre la mesa como los que Sunwafe, Ionway, y hasta Asturiana de Zinc (Azsa), Saint-Gobain Cristalería y Arcelor.

Los técnicos evalúan una cadena que secuestra el desarrollo económico de la comarca: escasa potencia disponible, por un lado, y su bloqueo por otro. O dicho de otro modo: no hay potencia suficiente para tanta oferta con lo que los planes de progreso de la industria de la comarca quedan, de momento, en un veremos.

Esta paradoja es también una circunstancia inédita en la historia económica del Principado de Asturias de unos años para acá: desde que desmantelaron "deprisa y corriendo" todas las centrales térmicas del Principado por orden del Ministerio de Transición Ecológica a cambio de nada. Los técnicos explican que cortar el suministro de energía causó una ausencia que, sin embargo, no se cubrió, pese a que la demanda se mantiene. Daniel González, el presidente en funciones de la Cámara de Comercio de Avilés, explicó la semana pasada en una jornada de gran industria promovida por el PP: "Asturias pasó de exportar energía a tener que importarla".

Los planes de crecimiento

Los planes de crecimiento afectados por el corte energético en la zona central asturiana -la línea que va de Avilés a Gijón- van de de fabricar obleas de silicio en la Zalia, en el caso de Sunwafe a construir una planta en el puerto del Musel en la que se producirán materiales para baterías de coches eléctricos, en el caso de Ionway.

Azsa, por su parte, planifica una ampliación que pasa por la renovación de las cubas electrolíticas de la nave D y la instalación de una nueva hilera de ellas en la nave E; todo ello en la planta castrillonense de San Juan de Nieva.

La multinacional Saint-Gobain lo que tiene en cartera es la construcción de un horno de vidrio flotado híbrido (eléctrico y de gas). Y la multinacional Arcelor trabaja en cambiar el horno alto por un horno eléctrico, a pesar de lo que el otro día dijo Philippe Meyran, en la misma jornada industrial donde habló el presidente de la Cámara, dijo que la producción de arrabio con hornos eléctricos se conoce "desde hace más de cien años", pero se trata de una forma menos eficiente que el horno alto.

Alta tensión

A su vez, el presidente de Asturiana de Zinc (Azsa), Carlos Navalpotro, explicó que buscaba cambiar sus cubas electrolíticas, que para eso necesitaba potencia, pero que su distribuidor -Red Eléctrica Española, en última instancia- no se la había concedido porque la que tenía estaba bloqueada por planes de desarrollo de, entre otras cosas, parques de baterías.

Pero es que el problema es de mayor magnitud: sin que esa potencia estuviera bloqueada, el área central de Asturias carece de la energía suficiente para alimentar los planes por venir.

Por eso está en construcción la subestación de Cardoso, en el concejo de Carreño. Una subestación transforma energía eléctrica a gran escala. La de Cardoso, que no entrará en acción hasta 2028, tiene un autotransformador que recibe electricidad a 400 kV (alta tensión, desde líneas de transporte nacional), transforma parte a 220 kV (media tensión, para distribución regional) y mantiene 400 kV en otra parte (para circuito redundante). Eso permite que la energía que viene de lejos (400 kV) se redistribuya localmente (220 kV).

Cuello de botella

Una subestación es el "cuello de botella" donde la energía se redistribuye. Sin Cardoso, la zona central solo puede distribuir lo que aguanta la subestación vieja (probablemente 300-400 mega voltios amperios MVA). Con Cardoso. puede recibir 600 MVA nuevos, liberando el cuello de botella. Pero si las líneas que traen la energía hasta Cardoso están saturadas (ahí es donde entra el Anillo Central), el nuevo transformador no resuelve nada.

El lío energético se enreda todavía más ante la urgencia de llevar a cabo todas estas infraestructuras. Lo dicen los técnicos consultados por este periódico. Hay que completar el anillo y eso precisa mucho dinero. Las distribuidoras regionales reciben un porcentaje mínimo de la REE para hacer las inversiones precisas (un 6,45% cuando reclaman un 7,5%). Esta situación es tal que Iberdrola ha hecho las maletas y se va a invertir en el Reino Unido.

O sea, que sólo está Cardoso para solucionar un problema que requiere intervenciones fuertes en, por ejemplo, la subestación de Tabiella, en Valliniello. Pero esa queda para próximamente (debería de haber sido puesta en marcha en el plan 2020-25). Esta situación hace que Cardoso sólo se haya convertido en una pieza del puzle energético, una pieza que creará 600 MVA de capacidad transformadora en la zona central, lo que permitirá que Sunwafe e Ionway se conecten sin saturar el nodo local. Pero esa capacidad adicional no sirve de nada si la energía no puede llegar desde los generadores del interior donde se produce.

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Para eso está el Anillo Central: para crear rutas alternativas de transporte que aumenten la capacidad de las líneas 220 kV y 400 kV que conectan el interior con el centro. Sin el anillo, Cardoso es una subestación moderna conectada a un cuello de botella. Cardoso estará listo en 2028, pero si el Anillo Central se retrasa, la capacidad nueva quedará infrautilizada y los proyectos industriales no podrán expandirse como prometen.