"Revelada", una reflexión sobre la identidad personal de Natalia Carracedo, en la Sala Ámbito Cultural
La muestra se articula a través de la figura femenina como eje central y se desarrolla mediante un lenguaje pictórico intimista
N. M.
La Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés Avilés presenta “Revelada”, una exposición compuesta por 11 óleos de la artista avilesina Natalia Carracedo que propone una reflexión visual en torno a la identidad y la experiencia personal.
La muestra se articula a través de la figura femenina como eje central y se desarrolla mediante un lenguaje pictórico intimista, en el que se exploran estados interiores como la introspección, la contemplación y la memoria de lo cotidiano. Cada una de las obras invita al espectador a detenerse y establecer un diálogo sereno con escenas cargadas de sensibilidad y profundidad emocional.
A través de una cuidada técnica al óleo y una atmósfera pausada, Natalia Carracedo construye en “Revelada” un relato visual que pone en valor lo íntimo como espacio de reconocimiento y conexión universal.
La muestra podrá visitarse hasta el 16 de mayo en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Avilés, en horario comercial.
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