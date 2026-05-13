Los agentes jubilados de la Policía Nacional de Avilés se reúnen en Salinas: "Siempre tuvimos muy buen ambiente"

"Siempre hubo muy buen ambiente, por eso disfrutamos tanto reuniéndonos". Un total de 35 exagentes de la Policía Nacional de la comisaría de Avilés, todos jubilados, se reunieron este miércoles en Salinas. Lo hicieron en el restaurante Las Conchas, en una de las dos reuniones anuales que organizan los expolicías para recordar viejos tiempos.

"Lo pasamos siempre muy bien", reconoce Genaro Gómez, uno de los agentes, tras un encuentro en el que los uniformados tuvieron un especial recuerdo "para los compañeros de la Guardia Civil recientemente asesinados en Huelva" en una operación contra el narcotráfico. "Estuvimos tres horas y fue fantástico. Comimos bien, nos atendieron bien y recordamos viejos momentos y anécdotas, que es lo mejor de todo", relata Gómez, tras un encuentro al que asistieron exagentes "de más de 80 años". "Siempre hubo mucho compañerismo en el cuerpo. Había mucha más unión que ahora. Si en nuestra época nos viésemos teniendo que luchar para que nos reconozcan como profesión de riesgo... ¡No íbamos ninguno a trabajar", defiende con orgullo Gómez.