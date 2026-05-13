Avilés "respira" 650 nuevos árboles: el Marcelo Gago colabora en el crecimiento del bosque de La Grandiella

Avilés "respira" un nuevo bosque. Para mitigar la huella de carbono que deja el sector turístico en la ciudad, el Ayuntamiento puso en marcha hace unos meses la plantación de una nueva masa forestal, en La Grandiella. Con el grueso de las especies -todas ellas autóctonas- ya plantadas, escolares de sexto de Primaria del colegio Marcelo Gago colaboró en la mañana de este miércoles plantando espinos albares en una zona próxima a las máquinas de gimnasia de la plaza que corona el monte de este barrio avilesino. "Va a molar cuando dentro de 20 años pasemos por aquí y podamos decir que estos árboles los pusimos nosotros", celebraban los chiquillos.

Tras una breve introducción sobre la importancia de los árboles para la vida, Paola Godoy y Fran del Cid, de la empresa Bosquia, repartieron fesorias, tutores y arbolillos a los pequeños, que no dudaron en ponerse manos a la obra: "Bro, echa un poco de tierra por aquí", "sujeta que se nos está torciendo", "hay que cavar un poco más", se iban diciendo unos a otros en el que para la mayoría era su debut plantando un árbol y cogiendo la fesoria. "En el Minecraft sí había plantado alguno, pero en la vida real, no", confesaban Omar Abreu y Aitor González, que no consiguieron enderezar de todo su espino. "Cuando crezca, sabremos que el torcido es el nuestro", rieron.

"Es una actividad guay. Nunca lo habíamos hecho, y es mucho mejor que estar en clase. Además, dentro de unos años, si pasamos por aquí, diremos que estos árboles los pusimos nosotros", aseguraron Yerith Gael Llamoja, Iker Jiménez, Yeray Dual y Sergio Sánchez, entre "bro" y "bro". "Nos está costando, pero mola", decían a su lado Iria Peula, Valentina Parra y Daniela Lorente, mientras se esmeraban en cavar un hoyo más grande para introducir su ejemplar.

Según las estimaciones del Ayuntamiento, en su etapa adulta, los 650 árboles del bosque de La Grandiella pueden capturar en torno a 16 toneladas de CO2 al año, el equivalente a las emisiones de 160 vuelos Avilés-Madrid, a hacer 100.000 kilómetros en coche o lo que consumen unos cuatro automóviles al año de media. "Como no todo el mundo que viene de turismo lo hace en medios sostenibles, para compensarlo hemos creado este bosque o los aparcamientos disuasorios", explicó a los escolares la concejala de Turismo, Raquel Ruiz. "Este bosque también tiene como objetivo que Avilés sea una ciudad más saludable. Además, va a crecer, como vosotros, y va a quedar aquí. Hoy os convertís en protagonistas del día que todo empezó", les señaló el edil de Medio Ambiente, Pelayo García.

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Tal y como explicó Del Cid, el bosque tendrá unos 650 ejemplares. El grueso, los de gran tamaño, ya están plantados. "Ahora solo quedan árboles de pequeño porte por poner, y la idea es seguir haciendo actividades con colegios, asociaciones y otras entidades para que, como los niños del Marcelo Gago, participen en la plantación", explicó el director de Bosquia, sobre una nueva zona verde que estará formada por 130 castaños, 98 robles, 98 robles americanos, 97 abedules, 97 fresnos, 65 tilos y 65 hayas.