Avilés contra el ruido, tras la merma de actividad festiva en La Exposición: "Es un avance, pero los feriales no deben estar en el centro de las ciudades

Un pequeño avance, pero no una solución al problema real. Ese es el balance que hace Jesús Arribas, presidente de la asociación Avilés contra el ruido, de la programación estival planteada por el Ayuntamiento para la pista de La Exposición, en la que está previsto reducir la actividad festiva y musical para favorecer la conciliación de los residentes. "A nuestro juicio, las ferias no deben organizarse en el centro de las ciudades, deberían celebrarse fuera", sostiene el líder del colectivo.

Según los planes municipales, este verano el Festival Intercéltico regresará a La Exposición, aunque lo hará con menos días y horas de programación, a fin de evitar molestias a los residentes. También se mantendrá en las canchas de Las Meanas el Festival de la cerveza, que prescindirá la música por el mismo motivo. Asimismo, la explanada acogerá tres verbenas en San Agustín y el parque del Muelle será, previsiblemente, el escenario de dos clásicos del estío: los festivales La Mar de Ruido y La Grapa, ambos pendientes de saber si recibirán la subvención municipal destinada a festivales que se organizan en el mes de agosto en el concejo.

"Somos conscientes de que es un avance respecto a años anteriores, y lo agradecemos, pero esto aleja el foco de lo que nosotros defendemos: que el centro de las ciudades no es un lugar para hacer ferias. Las ferias, como se hace en toda España, deben celebrarse fuera en zonas residenciales", defiende Arribas, que incide en una idea muy concreta: "En Avilés contra el ruido no queremos que se prohíban las fiestas, sino todo lo contrario. Creemos que es algo bueno, pero que deben ubicarse en zonas que no interrumpan el descanso de nadie. Somos gente pacífica que quiere que todo el mundo disfruta de una manera racional".

Arribas asegura que el colectivo ha trasladado la propuesta de organizar los festejos fuera del centro de la ciudad al Ayuntamiento, pero sin obtener una respuesta positiva. "Nos dicen que organizarlas en el centro responde al interés general. ¿Pero dónde está el interés de los vecinos que nos vemos afectados?", se pregunta el presidente de Avilés contra el ruido.

Con la nueva propuesta municipal, el Festival Intercéltico reducirá su actividad en días y horas. Pasará de ocupar nueve días del calendario estival a hacerlo siete: del 20 al 26 de julio. Además, el lunes y el martes su actividad se reducirá a la mínima expresión, finalizando a las 23.00 horas; el miércoles y el jueves solo tendrán programación hasta la medianoche; mientras el fin de semana las actividades se prolongarán hasta las 1.30 horas.

Concurso del logo del Festival de la cerveza

La organización del Festival de la Cerveza, también pensando en favorecer el descanso de los vecinos, ha decidido prescindir de la música. Por otro lado, el certamen, uno de los que más público mueve de toda la programación estival organiza para este año, que cumple 30 ediciones, un concurso de diseño de su logo oficial.

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El plazo para presentar trabajos expira este viernes, 15 de mayo. El ganador recibirá 150 euros en metálico y un lote de cervezas; un reconocimiento público en los canales oficiales; y la reproducción de su diseño en los vasos oficiales del 30.º aniversario.