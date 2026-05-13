El Ayuntamiento de Avilés abre la inscripción para los Campamentos Urbanos de Juventud, dirigidos a adolescentes del municipio
El programa gratuito ofrecerá 200 plazas entre el 29 de junio y el 31 de julio con actividades de ocio, comedor y propuestas al aire libre en el CEIP Enrique Alonso
M. O.
El Ayuntamiento de Avilés abrirá del 1 al 20 de junio el plazo de inscripción para participar en los Campamentos Urbanos de Juventud de Avilés (CUJA) de este año. Se trata de un programa gratuito dirigido a adolescentes empadronados en el municipio y nacidos entre 2010 y 2014, ambos incluidos. Ofrecerá un total de 200 plazas, distribuidas en cinco turnos semanales que se desarrollarán entre el 29 de junio y el 31 de julio, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 15.00 horas. Cada turno contará con 40 plazas y todos contarán con servicio de comedor.
Las solicitudes se podrán presentar tanto de forma presencial en las Oficinas de Asistencia al Registro del Ayuntamiento como a través de la Sede Electrónica municipal. En caso de solicitar más de un turno, será necesario indicar el orden de prioridad para la asignación de plazas. Las listas de personas admitidas y los turnos asignados se publicarán durante la última semana de junio en la Sede Electrónica y en el Servicio de Juventud, ubicado en el edificio Fuero.
Asimismo, se creará una lista de reserva para cubrir posibles vacantes por renuncias o ausencias. Por otra parte, el Consistorio se reserva la posibilidad de cancelar la actividad en el caso de que el número total de inscripciones no alcance las diez personas participantes.
La sede de los campamentos será el colegio Enrique Alonso, elegido por su proximidad a los parques de Ferrera y La Magdalena, donde se realizarán parte de las actividades al aire libre. Todos los turnos estarán cubiertos por el seguro escolar.
El programa CUJA está concebido como un proyecto participativo y formativo de ocio y tiempo libre que busca fomentar valores sociales y personales entre la adolescencia a través de actividades impulsadas desde las propias inquietudes juveniles. Para ello, contará con profesionales de los ámbitos sociocultural, educativo y deportivo.
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