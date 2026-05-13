Fiestas en Avilés: El Intercéltico regresa a La Exposición, donde también se celebrará el Festival de la Cerveza y tres verbenas de San Agustín

La Exposición volverá a ser el epicentro festivo de Avilés este verano. Eso sí, con una programación pensada para evitar molestias a los vecinos por el ruido. El Festival Intercéltico regresará este año a las pistas deportivas de Las Meanas, tras un año de "exilio" en el parque del Muelle, donde también repetirá otro clásico del agosto local: el Festival de la Cerveza. Además, el Ayuntamiento, que en el último año redujo un 60% la programación de actividades durante el horario de descanso en esta zona para no perjudicar a los residentes, ha programado tres verbenas de San Agustín en la explanada.

Una de las principales novedades del calendario festivo será el regreso del Festival Intercéltico a La Exposición. Tras el traslado del año pasado al parque del Muelle, el director del certamen, Juan Casas, presentó al Ayuntamiento un informe que reflejaba el perjuicio que les supone el cambio de ubicación. "No es tanto por las actuaciones, sino por la merma de ingresos en hostelería y mercado," señala. Consciente de que la "mudanza" forzada obedecía, fundamentalmente, a las quejas por ruido de los vecinos de Las Meanas, y a fin de conciliar la actividad del festival con el descanso de los residentes, el Intercéltico ha reducido días y programación para esta, su vigésima novena edición.

Así, el festival pasará de nueve a siete días de actividad (del 20 al 26 de julio) y verá sensiblemente mermada su programación. "El lunes y el martes, reducimos al mínimo la actividad y la música finalizará a las 23.00 horas; el miércoles y el jueves, habrá algo más de actividad, pero la música cesará a medianoche; y el fin de semana sí habrá más movimiento y estaremos hasta las 1.30 horas," explica Casas, satisfecho con el cambio de ubicación.

Más "radical" han sido desde la organización del Festival de la Cerveza. "Hemos suprimido la música. Al final, en nuestro caso los conciertos no dejaban de ser algo accesorio, porque nuestra principal actividad es la hostelería y la gastronomía, por lo que, para evitar molestias a los vecinos, hemos decidido prescindir de ellos," asegura Hugo Martínez, gerente de La Plaza, entidad que organiza el certamen, sin duda uno de los más multitudinarios del verano en Avilés.

Asimismo, el Ayuntamiento ha programado tres verbenas de San Agustín en la Exposición, que no será la única zona con actividad festiva este verano. El parque del Muelle también acogerá actividad, previsiblemente la de los festivales La Mar de Ruido y La Grapa, que están pendientes de conocer si reciben las subvenciones municipales para eventos que se celebran en el mes de agosto en concurrencia competitiva y convocadas por primera vez por el Consistorio.

Esta reducción en la actividad de los festivales va encaminada en la línea marcada por el Ayuntamiento en el último año para reducir las molestias a los vecinos. Según datos municipales, en 2025 hubo 26 horas de actividad en horario de descanso (el que se extiende de 23.00 a 7.00 horas, según la normativa vigente), lo que supone un 60 por ciento menos que el año anterior (2024), cuando se alcanzaron las 66 horas. Esta cifra representa el 0,79% del total anual de horas de descanso del año (3.285), una incidencia acústica muy limitada y excepcional, como son, por ejemplo, las fiestas locales. Además, durante la celebración de las actividades, la Policía Local llevó a cabo labores de inspección y vigilancia y, en aquellos casos que se detectaron excesos puntuales sobre los horarios autorizados, se procedió a advertir a los organizadores y/o requerir el ajuste inmediato a las condiciones de la autorización.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el Ayuntamiento ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación Avilés Contra el Ruido para trasladarles esta previsión de actividades. Durante el encuentro, los responsables municipales explicaron el trabajo y las medidas que se han aplicado en los últimos años para ajustar la programación de eventos, tanto en su duración como en horarios, con el objetivo de compatibilizar la actividad cultural, festiva y turística con el derecho al descanso vecinal.