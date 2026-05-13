La futura pinacoteca de Avilés recibe la primera donación: una obra de un reconocido pintor que custodiará la Mancomunidad Turística hasta la apertura del espacio cultural en el palacio de Balsera

De la colaboración del Ayuntamiento de Avilés con Rotary Club Balagares, surge la donación de uno de los cuadros del pintor avilesino José Ramón López Suárez "Moreno" a la Mancomunidad Turística. Un gesto para "hacer partícipes a grandes artistas de la ciudad y la comarca y que se den a conocer de una manera muy bonita, poniendo en valor nuestra cultura", explica la concejala de Turismo, Raquel Ruiz.

Este miércoles el presidente de Rotary Club Balagares, Sabino González, le entregó el cuadro a la concejala en la nueva Oficina de Turismo, recién inaugurada, en la calle Ruiz Gómez: "Moreno formó parte de aquella cuadrilla de pintores avilesinos de hace años, tan famosos en la calle y por Sabugo. Esta obra, la cual nos donó su familia, formará parte de la muestra de la futura pinacoteca".

La idea es ponerlos en la Oficina de Turismo cuando la mudanza ya esté definitivamente acabada, pero en el futuro "tendremos una pinacoteca importante en Avilés, por lo que ya estamos generando un banco bastante grande de este tipo de arte", admite la concejala. Y es que, aunque las obras ya estén terminadas, "a lo largo de esta semana y la que viene se irán trasladando los diferentes servicios que faltan, que son las oficinas de carácter más interno".

El cuadro tiene unas dimensiones de alrededor de 80x80, "de gran tamaño y que no se ven todos los días", apunta González. A pesar de tener una pintura triste, cuenta el presidente de la entidad, es muy singular: "Es bastante apagada, no dice la verdad de la luz que tenemos en Asturias, pero por eso es característica. Además, este es uno de los cuadros más llamativos que tiene".

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La futura pinacoteca de Avilés, que estará ubicada en el Palacio de Balsera, se llenará de obras realizadas por artistas emergentes de la ciudad: "En los últimos años, hemos celebrado varios concursos solidarios, tanto de pintura en la calle como de pintura seca o cerámica. Este cuadro figurará en la pinacoteca, pero sobre todo se irá formando con todos los avilesinos que estén creciendo en el ámbito del arte y que participan en nuestras iniciativas".