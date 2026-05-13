Grave accidente en la carretera Avilés-Luanco: un motorista resulta herido en una colisión con un coche en el cruce de Manzaneda
El accidentado fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario San Agustín
A. F. V.
Grave accidente en Gozón. Un motorista ha resultado herido tras sufrir un choque con un coche en la carretera Avilés-Luanco, a la altura del cruce con Manzaneda. Según fuentes consultadas por este periódico, el conductor del automóvil resultó herido, mientras que el del ciclomotor tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario San Agustín en ambulancia.
El suceso ocasionó retenciones en la carretera, la AS-238, hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil, que se pusieron a regular el tráfico.
Este punto es uno de los de mayor siniestralidad de la comarca de Avilés. Los vecinos han pedido en reiteradas ocasiones medidas para evitar accidentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Habla uno de los asturianos atrapados en el crucero del hantavirus: 'Estamos bien, que es lo importante
- María Valdavida, maestra (64 años) sufrió un tromboembolismo masivo tras la vacuna del covid: “No pido culpables, solo dejar de ser invisible”
- Los otros dos asturianos atrapados en el barco del hantavirus también son de la comarca de Avilés: 'Nos encontramos bien
- La empresa corverana de montajes Cimisa propone un despido masivo de toda su plantilla y el preconcurso de acreedores
- Alerta por robos en pisos en Avilés: la técnica del polvo blanco y las marcas de las que se advierte a los vecino del centro
- Una famosa cadena de hamburgueserías abre un puesto en la Plaza de Avilés: de momento solo ofrece servicio a domicilio
- Ver para creer en Avilés: sancionan a un hombre por obstaculizar la entrada a un colegio donde se iba a jugar un partido de fútbol sala
- Alquileres un 25 por ciento más baratos en Avilés: la propuesta municipal (que funciona) para combatir el precio de la vivienda