Grave accidente en la carretera Avilés-Luanco: un motorista resulta herido en una colisión con un coche en el cruce de Manzaneda

Grave accidente en Gozón. Un motorista ha resultado herido tras sufrir un choque con un coche en la carretera Avilés-Luanco, a la altura del cruce con Manzaneda. Según fuentes consultadas por este periódico, el conductor del automóvil resultó herido, mientras que el del ciclomotor tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario San Agustín en ambulancia.

El suceso ocasionó retenciones en la carretera, la AS-238, hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil, que se pusieron a regular el tráfico.

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Este punto es uno de los de mayor siniestralidad de la comarca de Avilés. Los vecinos han pedido en reiteradas ocasiones medidas para evitar accidentes.