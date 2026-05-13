Hablan los vecinos de Avilés sobre el nuevo autobús eléctrico del Consorcio de Transportes de Asturias: "Viajar con menos ruido es todo un lujo"

"Es todo un lujo" viajar en el nuevo autobús 100% eléctrico de Avilés. Se trata del primero de estas características de los servicios interurbanos del Consorcio de Transportes de Asturias. Y desde esta semana se va turnando entre las líneas L4 y L11, que operan los recorridos La Luz y Piedras Blancas con el Hospital San Agustín, respectivamente. Para Saturnino Álvarez es una opción fantástica: "Más allá de que sea eléctrico, los asientos son muy cómodos y su distribución es muy buena para los que tenemos problemas de movilidad".

El nuevo autobús eléctrico que circula por Avilés. / Iyana Domínguez

Y es que él mismo cuenta con un coche eléctrico y sabe los beneficios que tiene: "Lo primero que destaco es que no contamina, pero, además, es importante saber que no hace ni un poco de ruido y eso es fenomenal si viajas dentro". Sin embargo, no es solo dentro del vehículo, sino que fuera también "se nota mucho", asegura Ana Ordóñez. "Nosotros siempre somos los terceros", dice haciendo referencia a la existencia de estos autobuses en Gijón y Oviedo, "pero me parece estupendo que ya los empiecen a incorporar también en Avilés, hay muchísima contaminación acústica en las ciudades". “Aunque no tener que hablar alto dentro del autobús para que se nos escuche también es de agradecer”, detalla la mujer.

Dolores Mier, en la parada del Hospital San Agustín / Iyana Domínguez

Para María Dolores Mier “todo lo que sea mejorar en Avilés es más que bienvenido”. Poder decir que hay un autobús que contamina menos en la ciudad “es una maravilla, ya estamos lo suficientemente contaminados con otras cosas en el día a día”, apunta. Y es que, para ella, el barullo del entorno urbano a veces es insoportable: “El tráfico me molesta mucho, el ruido no lo soporto. Que este sea más silencioso nos da más tranquilidad a nosotros”.

Ana Ordóñez, a la espera del HUSA Exprés. / Iyana Domínguez

Eso, sin embargo, puede ser un peligro para muchos, aunque ella defiende que “con precaución y fijándose por donde uno pasa, no debe de haber ningún problema”. El autobús es tan silencioso que algunos pueden no escucharlo, pero la solución para Ana Ordóñez está en usar el sentido común: “Si la gente usa los pasos de cebra, seguro que no hay ningún susto”. Además, Raquel Lozano cree que muchos igualmente no se enteran, ya que "la mayoría va con los cascos puestos y no escuchan los sonidos de la calle"

Noticias relacionadas

Saturnino Álvarez. / Iyana Domínguez

Lozano se subió por primera vez en el eléctrico este martes: "Es muy buena iniciativa. En Avilés hay muchos autobuses y es de agradecer que vayan renovando la plantilla". Además, opina que el hecho de que se desplace con menos ruido "es mucho más beneficioso para todos los vecinos de la ciudad". Están de acuerdo con ella Andrea Gómez y Alba Bollar, quienes se sentaban en la parte de atrás del autobús: "Sobre todo cuando íbamos de pie, al lado del motor, era muy estridente el ruido que hacía, ahora es otra cosa, podemos hablar a un tono normal", coinciden. Y agregan: "Por no hablar de la cero contaminación, a nivel medioambiental es un progreso. Puede que ahora sea más caro, por haberlo adquirido nuevo, pero a la larga seguro que el tema mejora".