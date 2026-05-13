IU reclama un cambio de gestión en los contratos del Niemeyer

El diputado Xabel Vegas, portavoz de Izquierda Unida (IU) en la Junta General del Principado, ha reclamado este miércoles un cambio de modelo en la gestión del Centro Niemeyer tras la publicación del último informe de la Sindicatura de Cuentas. “Creemos que es imprescindible un cambio de era en la gestión del centro cultural”, señaló.

La formación -que participa en el Gobierno del Principado- considera que el “Informe definitivo de fiscalización sobre contratación del sector público autonómico de 2024”, aprobado el pasado 29 de abril por el órgano auditor asturiano, apunta a una "mala praxis administrativa" en la gestión de los contratos públicos. En su valoración política, IU entiende que el documento evidencia la necesidad de un giro inmediato en un modelo de gestión inadmisible, especialmente en una entidad financiada con recursos públicos.

En este sentido, Vegas defendió la necesidad de reforzar los mecanismos de control, transparencia y rigor en el funcionamiento del equipamiento cultural. Subrayó además que, aunque el informe “no aprecia indicios de corrupción ni de enriquecimiento ilícito”, sí cuestiona las prácticas seguidas en la contratación del centro. “Creemos que un centro tan importante como es el Niemeyer no puede escudarse tras la cultura”, afirmó, insistiendo en que es necesario un cambio de rumbo que haga compatible la excelencia cultural con la correcta gestión de los fondos públicos.

En una nota oficial, IU añadió: “Con el objetivo de revertir esta situación y sacar al centro de presentes y futuras polémicas, despejando cualquier sombra en la contratación, IU defenderá la implantación de procesos de contratación que permitan combinar la excepcionalidad de la programación cultural con los procesos de contratación pública estándar”. La formación aboga así por un modelo que preserve la singularidad artística del centro, pero dentro de un marco administrativo plenamente reglado.

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Por su parte, la Fundación del Niemeyer presentó once alegaciones al informe de la Sindicatura, centradas en tres ejes: la corrección de posibles errores fácticos, la aclaración de interpretaciones jurídicas que consideran no ajustadas al régimen aplicable a la Fundación y la incorporación de redacciones alternativas al texto final. Sin embargo, la Sindicatura no incorporó ninguna de estas alegaciones en su informe definitivo.