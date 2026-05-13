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Mariví Monteserín participa en el III Encuentro de alcaldesas: "Tenemos un papel importante para transformar nuestras ciudades y todo aquello que no está funcionando en términos de igualdad"

La reunión tuvo lugar en La Coruña, donde la regidora destacó el papal de la Casa de las Mujeres de Avilés

Foto de familia de las participantes

Foto de familia de las participantes / A. A.

A. F. V.

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha participado este miércoles en el III Encuentro de alcaldesas, celebrado en La Coruña. La regidora intervino en una mesa redonda que llevó por título “Mujeres protagonistas en la construcción de la cultura y la memoria”, en la que defendió que “las mujeres tenemos un papel importante para transformar nuestras ciudades y todo aquello que no está funcionando en términos de igualdad". "Y la voluntad política y las leyes son nuestro instrumento para hacerlo”, resaltó.

Monteserín destacó, además, cómo la Casa de las Mujeres de Avilés contribuyen a la participación social y cultural de las mujeres en Avilés, desde el Club de lectura "Una habitación propia” al proyecto teatral con perspectiva de género. Antes del encuentro, las alcaldesas fueron recibidas en el Palacio Municipal de María Pita, donde leyeron y firmaron el Manifiesto María Pita 2026, que señala la importancia de apostar por la cultura para avanzar en la igualdad.

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