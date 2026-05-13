El Museo de la Historia Urbana de Avilés ofrece visitas guiadas en castellano y asturiano con motivo del Día Internacional de los Museos

Por el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo, el Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA) celebra una jornada especial con visitas guiadas gratuitas en castellano y asturiano. La primera será a las 12.00 horas, por parte de la dirección del mismo, en castellano. En asturiano será a las 16.46 horas, realizada por Denis Soria, conocido como "El Pruvianu".

Ambas visitas guiadas cuentan con un límite de 25 personas, por lo que es necesaria una inscripción previa. Se puede realizar tanto de forma presencial en el propio Museo, como a través del teléfono 985 565 512 o del correo electrónico museodeaviles@aviles.es.

Las visitas guiadas continuarán, una vez finalizado el recorrido por el museo, hacia el Palacio de Valdecarzana, sede del Archivo Histórico de Avilés y donde actualmente se encuentra la exposición "Lo que queda de entonces", del Muséu del Pueblu d'Asturies. Además, la visita en asturiano se organiza en colaboración de la Estaya de la Llingua del Conceyu d'Avilés.

Bajo el lema "Museos uniendo un mundo dividido", tanto el MHUA y el Salón del Cómic abrirán sus puertas de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas. Asimismo, el programa de actividades del Día Internacional de los Museos de 2026 se completa con la presentación del libro "El Hada en el Paraíso. Una historia popular de la electricidad en Asturias (1879-1936)", del doctor en historia por la Universidad de Oviedo y profesor del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid, Daniel Pérez Zapico. Será a partir de las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

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El autor acompañará a la presentación de una ponencia sobre la importancia que tuvo la introducción de la electricidad en Asturias en el momento de transición del siglo XIX al XX.