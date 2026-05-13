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El presidente de Puertos del Estado visitará Avilés la semana que viene para conocer el Plan de Expansión del Puerto, que incluye la compra de Baterías

El proyecto de futuro de la Autoridad Portuaria será expuesto por Estela Álvarez Campelo, jefa del Departamento de Dominio Público y Planificación

Suelo liberado de Baterías de Avilés.

Suelo liberado de Baterías de Avilés. / Mara Villamuza

A. F. V.

La Autoridad Portuaria de Avilés celebrará el próximo viernes 22 de mayo la puesta de largo de su Plan estratégico 2030-2040. En un acto en el que estará el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y representantes del mundo de la empresa y la administración regional y local, el Puerto presentará su proyecto de futuro, que incluye, entre sus actuaciones más importantes, la adquisición de los antiguos terrenos de Baterías.

El acto comenzará a las 09.30 horas con la bienvenida de Santiago Rodríguez Vega, presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés. A continuación, a las 09.45, intervendrá Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias. A las 10.00, Estela Álvarez Campelo, jefa del Departamento de Dominio Público y Planificación de la Autoridad Portuaria de Avilés, será la encargada de presentar el Plan Estratégico.

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A las 10.30 horas se celebrará la mesa redonda titulada “La importancia de la planificación estratégica”, moderada por Ana Ulloa Pinero, directora y fundadora de Aporta Consultores. En ella participarán Álvaro Rodríguez Dapena, subdirector de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Puertos del Estado; María Calvo Carvajal, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios; Cristina Fanjul Alonso, directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación; y Ramón Muñoz-Calero García, director de la Autoridad Portuaria de Avilés. Posteriormente, a las 12.00, intervendrá Gustavo Santana Hernández, presidente de Puertos del Estado. A las 12.15 tendrá lugar la clausura a cargo de Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias.

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