El PSOE respalda en la Junta el plan del Puerto de Avilés para los antiguos terrenos de Baterías por "legítimo y coherente"

El PSOE respalda también en la Junta el plan del Puerto de Avilés para adquirir los antiguos planes de Baterías. Socialistas, IU y Somos Asturias han tumbado la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP en el Parlamento regional para que fuese Sepides, propietaria del suelo, quien asumiese el proceso completo de descontaminación y comercialización de estos terrenos, que se antojan fundamentales para el desarrollo industrial, no solo de la comarca, sino de toda la región.

En su defensa de la PNL, el diputado autonómico del PP Rafael Alonso argumentó que el de Baterías es un "suelo estratégico", y que debería ser Sepides quien "culmine el proceso ya iniciado", refiriéndose a las labores de descontaminación, aún pendientes. Asimismo, Alonso señaló que los plazos dados por el gobierno central para el desarrollo de estas parcelas (se dijo que la comercialización comenzaría a finales del año pasado) llevan un importante retraso y no apoyó el proyecto del Puerto de adquirir la totalidad de este ámbito -33 hectáreas- para su expansión. "No estamos a favor de que todo el suelo logístico sea portuario, pero tampoco de que los suelos logísticos queden, porque sí, excluidos de cualquier actividad portuaria", dijo.

Desde el grupo parlamentario Vox, que presentó una enmienda al texto del PP con la intención de "desenmascarar la opacidad" de la operación, mostraron dudas sobre la capacidad del Puerto para asumir la compra. "El coste de descontaminar es de unos 20 millones de euros. Ahora proponen vender en bruto y en bloque los terrenos, traspasando las responsabilidades. El Puerto, además, quiere hacer un dragado, que costará 17 millones de euros. ¿Cómo pretenden abordarlo?", se preguntó el diputado Gonzalo Centeno, que también cuestionó el hecho de que aún no se conozca la tasación de los terrenos encargada por la Autoridad Portuaria de Avilés a la empresa pública Segipsa. "Baterías va a suponer un marrón y se convertirá en la nueva Zalia", vaticinó.

En ese mismo concepto, el de que Baterías pueda convertirse en una nueva Zalia, ahondó el forista Adrián Pumares, en el grupo mixto. "En este proyecto se está haciendo todo mal, desde que Sepides dio hace un lustro un cronograma que no se está cumpliendo ni de lejos", advirtió el parlamentario, quien pidió a las administraciones implicadas que "articulen los procesos industriales necesarios para que este suelo cree empleo y riqueza". Covadonga Tomé, diputada de Somos, también en el grupo mixto, defendió las posibilidades de estos terrenos, "estratégicos para el futuro de Asturias", aunque rechazó la propuesta popular, por entender que se centraba en el proceso de venta y no en el fondo del asunto: su desarrollo industrial.

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Desde Convocatoria por Asturias-IU, Delia Campomanes apoyó la compra de los terrenos por parte del Puerto para "crecer y captar nuevas actividades industriales". En la misma línea, el diputado socialista René Suárez defendió la operación: "Apoyamos la propuesta legítima y coherente alineada con el plan estratégico del Puerto, siendo conscientes de la oportunidad de empleo y actividad económica para el puerto y la ciudad que supone", aseguró, antes de dar paso a unas votaciones que tumbaron la propuesta popular por 23 votos en contra frente a 21 síes.