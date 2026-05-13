Sorpresa mayúscula de un buceador en Xagó (Gozón): capta con su cámara una foca
"Se asustó un poco cuando me vio, tal vez porque llevo la cámara en el arpón", explica David Manzano
M. M.
David Manzano practica pesca submarina, y está Federado aunque nunca compitió. Para este asturiano de Lena, la playa de Xagó, en Gozón, está entre sus preferidas. Y fue aquí donde hace unos días se llevó una sorpresa mayúscula al captar con su cámara, que lleva instalada en el arpón, una foca presumiblemente gris. “Llevo haciendo pesca submarina unos diez años, pero nunca había visto una foca”, explica el buceador, al que le gustaría que los biólogos marinos tuvieran registro de este caso. “No creo que sea habitual ver estos ejemplares por aquí”, precisa.
“La foca se asuntó un poco cuando me vio y marchó, tal vez porque llevo la cámara en el fusil”, relató este hombre que suma un sinfín de anécdotas bajo el agua. Algunas con final feliz: “En una ocasión rescatamos un delfín que estaba enganchado en un palangre”, relata.
En Xagó, explica, hay, en cuanto a pescados, de todo un poco. Congrios, chopas… También últimamente ve cada vez más pez ballesta. “Es un pez de aguas tropicales y de unos años para acá se ven mucho por nuestra costa”, subraya el experimentado buceador, que ahora suma el video que acompaña estas líneas entre sus "trofeos" bajo el mar.
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