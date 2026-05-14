Afriavilés incluye actividades de cultura, ocio, "solidaridad y sensibilización con África" en Avilés para la próxima semana

Avilés acogerá la próxima semana, del 18 al 24 de mayo, una jornadas para conmemorar el día de África. Será la cuarta edición de Afriavilés, una cita para conmemorar el día internacional del continente africano. Afriavilés suma iniciativas culturales, lúdicas, solidarias y también reivindicativas. "No solo hablamos de solidaridad, también de sensibilidad, la mezcla entre todos nos hace más fuertes como sociedad y la cultural y el arte son muy importantes a la hora de hablar de cohesión social", expuso el concejal de Servicios Sociales, Agustín Medina, sobre una actividad que coordina la Codopa, que es la coordinadora de ONG de Asturias, y a la que se han sumado diversos colectivos de la región. Afriavilés culminará en el parque del Muelle con una gran fiesta con música, juegos y actividades el día 24.

La cita incluye exposiciones como una de tejidos mandingas que se podrá admirar en la Casa de Cultura a la que está prevista una visita guiada el día 26 a las 19.00 horas; otra fotográfica que aborda las realidades de personas refugiadas en el centro de mayores de Las Meanas y la tercera se titula "Kongol Rewbe", que se podrá ver en la Casa de las Mujeres y se centra en un proyecto que sitúa a las mujeres en el centro de los procesos de cambio social en la región senegalesa de Kolda. Los detalles de esas exposiciones los presentó Vicente Montes, miembro de la fundación Pájaro Azul.

De presentar las películas que se proyectarán durante la semana habló el senegalés Pape Moudou Kane, que se refirió a los filmes "Tête brûlees", "Temps d'écoute", y los cortos "Semillas de kivul" e "Insumisas. Mujeres en lucha en el Sáhara Occidental". María Edita García, del colectivo "Afayaivos", detalló la parte literaria de las jornadas que consistirá el miércoles 20 en la presentación del cómic "El Sáhara en menos de 3.500 palabras", obra del dibujante Mauro Entrialgo, que hablará de manera virtual en una mesa redonda en la que también participará el codirector del festival internacional de cómic de Avilés, Jorge Iván Argiz y miembros del Codopa, entre otros.

Lucía Nosti, de Medicus Mundi, habló de la propuesta para el sábado 23 titulada "Beats & roots. La cooperación también se baila" que se desarrollará en el Calendoscopio. Detalló que la propuesta consiste en que varios jóvenes hablarán sobre sus experiencias en proyectos de cooperación y en la que también se sumará el dj Mr. Absolutt.

La última jornada será la del festival en el parque del Muelle desde las 12.00 horas. Lola Medina, miembro de la red de apoyo a la migración de Avilés, se refirió a las primeras actividades: la liturgia del té saharaui, los puestos de libros de Cambalache y Aida Books, además de los juegos tradicionales africanos que se sumarán al propio mercadillo que promueve la red de apoyo.

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Leticia Blas, de "Afayaivos", continuó con el programa para desgranar otras actividades como el proyecto de "Clowntigo sin fronteras" y las sesiones musicales a cargo de Dj Saimons, que pinchará afrobeat y afrohouse sin olvidar la ya tradicional comida preparada por senegaleses, una exhibición de canciones polisarias, un taller de danza con Gniele Diarra, natural de Malí, y la muestra de percusión senegalesa de "Sarabarou Tacuosan". Los niños también tendrán su espacio en el programa con espacios de juego libre y cuentos tradicionales africanos que vendrán de la mano de la senegalesa Khady Sarr.