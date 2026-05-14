Un altar celeste para el Espíritu Santo en La Arena: la nueva imagen de la que presume la parroquia sotobarquense

“La idea fue cosa del pintor, que nos lo hizo gratis. Yo le dije: ‘con tal de que quede guapo, haz lo que quieras’. Hace no mucho vino el vicario general y le gustó mucho”. La iglesia de La Arena, en Soto del Barco, presume, desde hace unos meses, de una nueva y flamante imagen. Atrás quedan los tejados cuarteados y un altar que reclamaba, de manera urgente, una intervención. Los vecinos se han unido para darle un lavado de cara total al templo. El nuevo altar, de color celeste y con una paloma en lo más alto que representa al Espíritu Santo, es el culmen de esta obra. “La gente está encantada”, asegura José María Menéndez, párroco de la localidad.

“El tejado estaba hecho de la época de la posguerra. La iglesia se había quemado y, desde entonces, nadie había intervenido ahí. Estaba todo cuarteado y roto”, explica Menéndez. Tras varias conversaciones entre los vecinos de La Arena, decidieron que era momento de actuar. “Nos tocó pedir presupuesto para acometer la obra, que ascendió a 150.000 euros. Nos financiamos gracias a la herencia de don David Granda, expárroco del pueblo, que dejó todo para la iglesia; una parte que financió el propio pueblo y un crédito que tuvimos que pedir y que aún estamos pagando. Nos avaló el Arzobispado”, apunta el cura sotobarquense, que festeja que, gracias a toda esa unión, la intervención pudo salir adelante.

El remozado, gracias a un mercadillo vecinal

La colaboración popular fue clave para que todo pudiese salir adelante. “Los vecinos crearon un mercadillo en verano, que lleva funcionando dos años, en el que se hacen donaciones y, con el dinero que se consigue de las ventas, se ha ido pagando el crédito”, señala Menéndez, que también destaca una pulpada que se organizó para recaudar fondos.

La joya de la corona de toda la intervención es el altar, que ahora luce un llamativo color celeste y tiene una paloma, que representa al Espíritu Santo, coronando el templo. “Es un regalo del pintor que pintó toda la iglesia por dentro. Él fue el que tuvo la idea y, al ser un regalo, no iba a ser yo quien pusiese objeciones. Le dije: ‘mientras sea guapo, haz lo que quieras’. Mandé fotos al Arzobispado y gustó mucho”, confiesa Menéndez, que asegura que los feligreses están “muy contentos” con la nueva imagen que presenta la iglesia. “Yo tenía cierto miedo, pero todo ha salido mucho mejor de lo que me imaginaba”, indica el párroco. Además, también se han restaurado todas las imágenes que guarda el templo.

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La intervención en el exterior, pendiente

El siguiente reto pasa por restaurar el exterior de la iglesia que, como el interior, necesita una buena mano de pintura. La idea, explica Menéndez, es realizar dicha obra en septiembre, cuando finalice toda la temporada de verano. “Estoy muy orgulloso de la nueva cara que va a tener la iglesia. Seguramente sea lo último que haga aquí, es mi iglesia y donde me ordené como cura. Verla así me pone muy feliz”, subraya el sotobarquense. Ahora, tras años de espera, La Arena ya puede presumir de su nueva iglesia.