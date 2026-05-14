Amanda Casarreal, de 27 años, vive de alquiler en Piedras Blancas y busca un piso en Avilés: "Los precios han subido una barbaridad y pese a ello las viviendas vuelan en días"

"En este último año los precios de la vivienda han subido una barbaridad. Lo poco que se publica en Avilés es caro y, a pesar de ello, vuela en días", afirma Amanda Casarreal, que sufre la misma tortura habitacional que el resto de su generación. A sus 26 años busca dar un nuevo paso en su vida. Ya está independizada y vive de alquiler en Piedras Blancas, pero busca "dejar de pagar el alquiler para empezar a pagar una hipoteca". Trabaja en banca y lleva entre dos y tres años buscando casa, pero sin éxito.

"Es frustrante ver cómo está el mercado ahora mismo. Los precios cada vez están más al alza y no sé si bajarán en algún momento; espero que sí", desea esta avilesina que, aunque reconoce no tener prisa a la hora de adquirir una vivienda, "sí que desespera pensar en cuándo va a llegar lo que busco o si de verdad voy a tener que pagar los precios en los que se mueve todo ahora mismo". Tiene claro lo que busca: un piso de tres habitaciones, dos baños y terraza en Avilés, pero por ahora no aparece. "Si lo veo, me lanzo de cabeza", asegura.

Su prioridad es comprar en Avilés, aunque no descarta asentarse en Piedras Blancas si el mercado no mejora en los próximos meses. "Es donde residen mis amigas y mi familia, pero es que todo lo que sale vuela, tanto para alquilar como para comprar", apunta. Con una esperanza: al no tratarse de un asunto que le urja, confía en poder acabar cumpliendo su objetivo. Más pronto que tarde.

Las dramáticas cifras regionales

Tres de cada cuatro jóvenes menores de 35 años viven con sus padres en Asturias. La emancipación juvenil es cada vez más compleja en la región y en toda España. Detrás de ello está el precio de la vivienda, que no para de crecer, como confirman los datos oficiales y los aportados por los principales portales inmobiliarios. En marzo de 2026, el precio de venta de la vivienda en el Principado estaba en una media de 1.746 euros por metro cuadrado, un 1,1% más que el mes anterior, un 2,4 % por encima de diciembre de 2025 y un 17% más elevado que un año antes. Recorrido similar sufrió el mercado de los alquileres, con una media de 105 euros por metro cuadrado en marzo, un 8,3 % más que en el mismo mes del año anterior.