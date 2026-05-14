Avilés incorpora semáforos especiales para agilizar el paso de autobuses y taxis: "Evitan algunos choques entre vehículos"

Hay semáforos en Avilés que no tienen luz roja ni verde. Tienen una raya vertical u horizontal donde la luz es blanca para regular el paso de los autobuses y taxis en las zonas con más tráfico de Avilés. Hay dos en la avenida de Los Telares, uno para cada dirección, y otro bajando la avenida San Agustín. "Son semáforos normales, pero nos agiliza un poco bajar desde el hospital hasta Las Meanas", cuenta el taxista José González. La diferencia, en este caso, se encuentra en que cuando la franja blanca figura en vertical en el disco del semáforo está autorizado el paso mientras que si la franja blanca aparece iluminada en horizontal el paso está prohibido, actuando como una luz roja para el tráfico general.

Es "un pequeño refuerzo", pues "igualmente están los cruces y algunas veces tenemos que parar". Sin embargo, "aunque sea, por ahora, poca ayuda, algo es algo", afirma González. Para Verónica Valella, estas señales luminosas en la avenida San Agustín son, de alguna manera, un alivio: "Es igual que los otros semáforos, no tiene mayor diferencia. La sincronización es la misma, pero que esté en esa zona evita algunos choques entre vehículos, taxis y autobuses en el cruce de la calle Fernando Morán con Severo Ochoa".

El semáforo de autobuses y taxis en "verde" en la avenida de Los Telares. / Iyana Domínguez

Se trata de un sistema "conocido de hace tiempo solo para los autobuses, pero ahora también se ha incorporado para facilitarnos la labor a los taxistas", explica la mujer. Y es un alivio para los de su gremio: "Nos facilita la bajada por la avenida San Agustín, para ir más fácil hasta la rotonda de la sindical o girar a mano derecha hacia Severo Ochoa". Y aunque "tarda un poco en abrir", todo es por tema de "una buena regulación del tráfico".

Juanjo Suárez desconocía la existencia de este tipo de semáforos: "No me generan ningún problema, y algo hacen, pero tampoco veo que sea algo espectacular". De hecho, el semáforo de rayas está junto al normal, que "está coordinado, cuando uno se pone en rojo, el otro muestra la raya horizontal, y así sucesivamente", cuenta. Por lo tanto, la diferencia es escasa.

Juanjo Suárez en su taxi en la parada de la avenida de los Telares. / Iyana Domínguez

Para Suárez, el problema del tráfico en la avenida de los Telares no se encuentra en las nuevas señales incorporadas: "Los semáforos de esta calle no están coordinados. El que está justo al restaurante Casa Lin y el del paso a nivel donde el parque del Muelle son los responsables de la gran cantidad de tráfico que se forma al entrar en Avilés".

La gran apuesta del Ayuntamiento

Con el objetivo de seguir avanzando en la estrategia de movilidad del equipo de gobierno, explica el concejal de Movilidad de Avilés, Pelayo García, "se financiaron y desarrollaron a través del Principado de Asturias con fondos europeos". La colocación estas señales vino con las obras de ampliación del carril bus en la avenida de Los Telares: "En el lado de la marquesina, este semáforo está más atrás para que la maniobra del autobús sea más rápida y ágil".

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Por lo demás, funcionan como semáforos normales y corrientes: "Se gestionan a través del sistema central de la Policía Local y del mantenimiento se encarga el mismo Ayuntamiento, a pesar de que no hacemos la inversión como para otros de la ciudad".