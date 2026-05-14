Avilés es la única de las tres grandes ciudades de Asturias que mejora sus cifras de reciclaje en 2025

De las tres ciudades más grandes de Asturias, Avilés ha sido la única que ha reciclado más que el año pasado. En total, fueron 7.874 toneladas que llegaron procedentes de los distintos contenedores de separación de residuos y de la red de puntos limpios, siendo 264 toneladas más que en 2024, un 1,34% mayor con respecto al año pasado. Sin embargo, para Oviedo y Gijón, se observan variaciones negativas, con un descenso del reciclaje sobre el total del 0,75% y 9,5%, respectivamente. Sin embargo, los tres han generado una cantidad mayor de residuos en comparación con 2024 y se ubican entre los concejos más recicladores de la región en 2025.

De esta manera, el 24,69% de los residuos de Avilés fueron reciclados, un 1,4% de media más que en Asturias, una cifra que se acerca un poco más al objetivo fijado del 50% para 2035.

Cogersa gestionó 24.017 toneladas de residuos urbanos, una cifra que representa aproximadamente el 75% del total, que fueron 31.892 toneladas de residuos en general. A su vez, un 2,11% más que en 2024. Los residuos orgánicos representan al 3% del total, con un incremento del 7,71% con respecto a 2024 y siendo 965 toneladas. En contraste con esta tendencia, está el descenso del 19,93% en todo el territorio, lo que muestra la evolución desigual entre territorios.

Según un informe elaborado por Ecovidrio, con motivo del Día Mundial del Reciclaje, el vidrio es el residuo que mejor reciclan los españoles, siendo el 94,9% de la población los que separan este material al contenedor verde. Avilés ha reciclado en 2025 un 3,11% más el vidrio que el año anterior, pasando de 1.141 toneladas a 1.177 toneladas, 36 más.

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De media, cada hogar español genera 6,52 envases de vidrio a la semana y el 41,1% de los encuestados cuenta con un cubo específico para el vidrio en casa. El motivo principal es la conciencia medioambiental, aunque muchos de ellos también lo consideran un "deber cívico". Por otra parte, las excusas más habituales entre aquellos que no reciclan son que el contenedor está lejos, no hay espacio en casa o la creencia de que "al final lo mezclan todo". La realidad es que, según el informe, los españoles cuentan con un contenedor verde a menos de 100 metros de su domicilio de media.