El Conservatorio Julián Orbón de Avilés abre el plazo de inscripción a las pruebas de acceso para Enseñanzas Elementales
Las solicitudes podrán presentarse del 15 de mayo al 15 de junio a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Avilés y en el proceso de admisión se priorizará a los aspirante de menor edad
M. O.
El conservatorio municipal Julián Orbón de Avilés abre del 15 de mayo al 15 de junio el plazo de inscripción a las pruebas de acceso a Enseñanzas Elementales. Se deberán presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Una vez finalizado el plazo, se publicará el listado provisional de alumnado admitido junto a los horarios de las pruebas el 17 de junio por la tarde.
Desde la publicación hasta las 20.00 horas del 18 de junio se podrán presentar alegaciones al listado provisional de admisión. En la tarde del viernes 19 de junio se publicará el listado definitivo. Las pruebas se realizarán durante el 22 de junio en horario de tarde, mientras que los resultados provisionales serán publicados el día 23. Se podrá reclamar contra los mismos hasta el 25 de junio, quedando publicados los admitidos definitivos el viernes 26 de junio.
Tendrán preferencia para la admisión los aspirantes de menor edad, comenzando por aquellos que cumplan 8 años en el año en curso y continuando por los sucesivos. Los aspirantes de una misma edad se ordenarán alfabéticamente a partir de las letras "R-J", en sentido de la "Z" a la "A", de acuerdo con el sorteo público celebrado por la Consejería de Educación.
Una vez superada la prueba de acceso, donde se valoran la aptitud rítmico-auditiva, vocal y psicomotriz, en septiembre se adjudican las respectivas especialidades instrumentales. Los alumnos podrán realizar, con carácter voluntario, una prueba en la que se valorará su capacidad y conocimientos a efectos de determinar su nivel en la especialidad asignada.
Para las personas que necesiten apoyo y asesoramiento para realizar la solicitud telemática, estarán disponibles los telecentros municipales y las oficinas de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Avilés. Se podrá consultar toda la información en la página web del centro www.conservatoriojulianorbon.com y hacer consultas de forma telefónica en el teléfono 985 561 015.
Suscríbete para seguir leyendo
- María Valdavida, maestra (64 años) sufrió un tromboembolismo masivo tras la vacuna del covid: “No pido culpables, solo dejar de ser invisible”
- Los otros dos asturianos atrapados en el barco del hantavirus también son de la comarca de Avilés: 'Nos encontramos bien
- La empresa corverana de montajes Cimisa propone un despido masivo de toda su plantilla y el preconcurso de acreedores
- Alerta por robos en pisos en Avilés: la técnica del polvo blanco y las marcas de las que se advierte a los vecino del centro
- Una famosa cadena de hamburgueserías abre un puesto en la Plaza de Avilés: de momento solo ofrece servicio a domicilio
- Habla uno de los asturianos atrapados en el crucero del hantavirus: 'Estamos bien, que es lo importante
- Ver para creer en Avilés: sancionan a un hombre por obstaculizar la entrada a un colegio donde se iba a jugar un partido de fútbol sala
- José Ángel Álvarez, gozoniego de 63 años con una enfermedad rara que hace que su cuerpo 'encoja' sin parar: “La vida nos deja sin potencia, pero no sin apetencia”