El Conservatorio Julián Orbón de Avilés abre el plazo de inscripción a las pruebas de acceso para Enseñanzas Elementales

El conservatorio municipal Julián Orbón de Avilés abre del 15 de mayo al 15 de junio el plazo de inscripción a las pruebas de acceso a Enseñanzas Elementales. Se deberán presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Una vez finalizado el plazo, se publicará el listado provisional de alumnado admitido junto a los horarios de las pruebas el 17 de junio por la tarde.

Desde la publicación hasta las 20.00 horas del 18 de junio se podrán presentar alegaciones al listado provisional de admisión. En la tarde del viernes 19 de junio se publicará el listado definitivo. Las pruebas se realizarán durante el 22 de junio en horario de tarde, mientras que los resultados provisionales serán publicados el día 23. Se podrá reclamar contra los mismos hasta el 25 de junio, quedando publicados los admitidos definitivos el viernes 26 de junio.

Tendrán preferencia para la admisión los aspirantes de menor edad, comenzando por aquellos que cumplan 8 años en el año en curso y continuando por los sucesivos. Los aspirantes de una misma edad se ordenarán alfabéticamente a partir de las letras "R-J", en sentido de la "Z" a la "A", de acuerdo con el sorteo público celebrado por la Consejería de Educación.

Una vez superada la prueba de acceso, donde se valoran la aptitud rítmico-auditiva, vocal y psicomotriz, en septiembre se adjudican las respectivas especialidades instrumentales. Los alumnos podrán realizar, con carácter voluntario, una prueba en la que se valorará su capacidad y conocimientos a efectos de determinar su nivel en la especialidad asignada.

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Para las personas que necesiten apoyo y asesoramiento para realizar la solicitud telemática, estarán disponibles los telecentros municipales y las oficinas de asistencia en materia de registro del Ayuntamiento de Avilés. Se podrá consultar toda la información en la página web del centro www.conservatoriojulianorbon.com y hacer consultas de forma telefónica en el teléfono 985 561 015.