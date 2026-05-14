El crucero de lujo “Scenic Eclipse” atraca este viernes en Avilés con 142 pasajeros a bordo

La ciudad de Avilés recibe mañana viernes el crucero "Scenic Eclipse" con 142 pasajeros a bordo y una tripulación formada por 188 personas. La previsión es que llegue al Muelle del Niemeyer a las 8.00 horas procedente de El Ferrol. Partirá a las 18.00 horas rumbo a Bilbao y volverá a atracar en el Puerto avilesino dentro de dos meses, el 17 de julio.

Durante su estancia en Avilés, el pasaje podrá disfrutar de una visita a pie guiada por el casco antiguo de cuatro horas que incluye degustación gastronómica en una sidrería. También podrán optar por excursiones en autobús a Luarca y Cudillero, Oviedo o Gijón.

El "Scenic Eclipse" comenzó el martes en Lisboa una singladura de 12 días que finalizará en Dublín tras visitar Vigo, Ferrol, Avilés, Bilbao, Pasajes de San Juan, Burdeos, Concarneau y Hugh Town. Se trata de un yate de expedición de lujo inaugurado en 2019 y operado por la naviera “Scenic Luxury Cruises & Tours”.

Desde que el Braemar inauguró en mayo de 2012 este nuevo segmento turístico en Avilés, el Muelle del Niemeyer (Dársena de San Agustín) ha visto atracar un total de 32 buques (El Scenic Eclipse será el trigésimo tercero) que suman 20.724 pasajeros a bordo.

Tras la única escala de 2025 y las 2 de 2026, el Puerto de Avilés tiene previstas para 2027 un total de 6 escalas de los siguientes cruceros: "Scenic Eclipse" (19 de mayo y 23 de julio), "Le Laperouse" (27 de julio), "Le Boréal" (11 y 19 de agosto) y "Le Champlain" (14 de octubre).

Para 2028

Y, en este momento, están confirmadas 3 escalas más 2028 de los buques "World Voyager" (26 de mayo) y "L’Austral" (19 y 27 de agosto).

Esta previsión confirma el interés de Avilés como destino de cruceros "premium" de porte mediano, con escaso impacto en el territorio y más sostenibles, dentro de la diversificación de escalas emprendida por las navieras en los últimos años.

La Autoridad Portuaria de Avilés (APA) -dentro de la estrategia de Puertos del Estado y del conjunto del sistema portuario español- trabaja para garantizar un crecimiento sostenible del número de cruceros en Avilés implicando a navieras, a la comunidad portuaria y a las instituciones locales.

En este sentido, destaca la colaboración con el Ayuntamiento de Avilés para mejorar la experiencia del crucerista y su interrelación con la ciudadanía de manera responsable. En palabras de Manuel Echeverría, jefe del Área de Operaciones y Desarrollo de Negocio de la APA, “somos un destino bien posicionado a la hora de atraer cruceros a Avilés. Se han modificación los hábitos de clientes y navieras, con buques premium de tamaño mediano muy atractivos para nosotros, como el 'Scenic Eclipse', y nuevos destinos, como Avilés, más allá del circuito de grandes ciudades. Las navieras buscan plazas con alternativas a la masificación y eso es una oportunidad para nosotros ya que cada vez se conocen más los atractivos de Avilés y la afluencia de turistas a la ciudad es cada vez mayor. Queremos que los cruceristas consigan una buena experiencia y sean nuestros embajadores con sus familias y amigos”.

Por su parte, Raquel Ruiz, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Avilés, destaca que “la consolidación de escalas como la del Scenic Eclipse confirma el creciente atractivo de Avilés dentro del turismo de cruceros. La estrecha colaboración entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Avilés en la promoción turística está dando sus frutos, como demuestra el aumento progresivo de escalas previstas para los próximos años. Este tipo de visitantes buscan destinos auténticos, accesibles y alejados de la masificación, y Avilés ofrece una combinación única de patrimonio, gastronomía, cultura y entorno natural que cada vez tiene mayor proyección internacional. Las previsiones de crecimiento para 2027 y 2028 son una excelente noticia y reflejan el trabajo continuado que se viene realizando para posicionar Avilés como una escala diferenciada dentro de las rutas del norte de España”.

Recursos

Con el inicio de la temporada de cruceros, se reabre el debate sobre el elevado consumo de agua potable de estos gigantes del mar, auténticas ciudades flotantes con varios miles de personas a bordo y provistas de todo tipo de atracciones acuáticas. Los cruceros suelen estar en el punto de mira por su gran variedad de impactos ecológicos, tanto por tierra (generación de residuos sólidos), por mar (vertidos de aguas residuales) y por aire (emisiones de gases contaminantes). Sin embargo, el gasto de agua, sobre todo coincidiendo en épocas de sequía, es lo que desata los mayores debates. ¿Cuánta agua gasta realmente un crucero?

Las cifras varían, porque, aparte del tamaño del buque y su capacidad, no es lo mismo uno de nueva generación que otro más antiguo, como también depende de cuáles son sus rutas de navegación, de si tienen base en el puerto o están de escala, y otros factores. Existen numerosos estudios sobre el gasto de agua de los cruceros. Uno de los más conocidos es el realizado en 2020 por la Universitat de les Illes Balears (UIB). Las cifras son verdaderamente impresionantes. Analizando los buques del puerto de Palma, el estudio llega a la conclusión de que los cruceros que tienen su base en el puerto de Palma y desde allí inician su itinerario turístico por el Mediterráneo presentan un mayor consumo de agua frente a los cruceros en tránsito que hacen escala, como explica el diario Información, que, como LA NUEVA ESPAÑA, pertenece al grupo editorial Prensa Ibérica. Los primeros cargan, cada vez que amarran, 628.000 litros, lo que supone 285 litros cargados por pasajero para un buque con 2.200 personas de media. Si solo hacen escala, la carga se reduce a 69.000 litros por amarre.