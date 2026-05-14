La Escuela de Cerámica de Avilés exhibe el talento y la creatividad de su alumnado en una muestra de "mucho nivel"

Roberto Cuervo ha esculpido con sus manos el busto de su padre, José Ramón Cuervo, fallecido cuando él tenía 11 años. Lleva nueve años en la Escuela Municipal de Cerámica, vio un busto y quiso hacer uno de su padre. "Paré cuando me dijeron: tiene la mirada de tu hermana", señala este alumno de la escuela que no duda en afirmar que durante todo el proceso creativo vivió como si estuviera hablando con su progenitor. Esa pieza en recuerdo de José Ramón Cuervo está expuesta en la Factoría Cultural junto a otra "Sin título" y obra de José Ángel Martínez que muestra el tronco de una mujer. María Díaz presenta una "Vasija silbadora" y Loles del Campo dos piezas llamadas "Testa di moro" que son maceteros al estilo siciliano. Smara Boza hizo un relieve de la diosa egipcia Hathor, "que es la diosa de la alegría, de la música, de la magia...", detalló. Todos exponen en la Factoría Cultural con motivo de la exposición de fin de curso de la Escuela Municipal de Cerámica.

Anabel Barrio, que es la directora de la Factoría Cultural, no dudó en afirmar que la colección de obras presentadas por el alumnado "podrían exhibirse en cualquier punto de España". Alabó la calidad de las piezas y reconoció el esfuerzo de los pupilos. También lo hizo la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, que destacó además que la Escuela de Cerámica es un centro municipal. La edil detalló además que la exposición inaugurada este jueves se ha adelantado de fecha con respecto a años anteriores y eso es porque en junio, ese espacio será ocupado por una muestra de la Bienal Climática que tiene a Avilés como su sede. Pablo Hugo Rozada fue claro en su explicación: "Hay mucho nivel". "Hay que reconocer el esfuerzo, la tenacidad en el barro, porque el barro tiene sus cosas más que dejar secar y cocer...", indicó el profesor de cerámica, que celebró una instalación colectiva titulada "Amestaura" y hecha por doce personas con la técnica de rakú. "Creo que es la primera vez que presentan una colectiva", señaló Rozada. A su lado, el también docente Orlando Morán felicitó al alumnado por su labor, por la variedad de estilos y técnicas y creatividad.

Ana Herreruela confeccionó una pieza "sin título" y que emula una esfera terrestre con algunos detalles como la Torre de Pisa, un dragón chino o las pirámides de Egipto. David de Olalde presentó a dos "clics" cerámicos y esmaltados de Playmobil en una pieza que denominó "Síndrome de Peter Pan". Marieta Álvarez Sanjurjo presentó "Explosión controlada" que recuerda al fin de las chimeneas de Baterías de coque al tiempo que Pilar Ramos creó "Ola rompiendo y saliendo los peces del fondo" con una técnica mixta. El alumnado adulto de la Escuela de Cerámica suma 123 personas. Pablo Benito estaba al lado de su pieza: "Una ánfora del mar", detalla antes de contar que la técnica de elaboración fue a base de "churros". Elia López creó con sus manos "Cuerpos en transformación" que imita, explica, "un coral, un cuerpo marino" y que para llevarla a cabo utilizó diversas técnicas y texturas.

Además de la muestra de alumnado adultos, este jueves se ha inaugurado también en la Factoría la exposición de los alumnos Infantiles y juveniles del centro municipal que ha participado en los cursos de cerámica, acuarela, grabado y estampación, pintura, dibujo, ilustración y graffiti y otras manualidades, dibujo y técnicas mixtas: del grafito al grafiti, hip hop y comercial, iniciación a la gimnasia rítmica, Teatro e improvisación.

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El número de alumnos Infantiles matriculados fue de 264. Y los alumnos juveniles del taller de cerámica fueron 11 alumnos.