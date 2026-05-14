Especialistas del San Agustín abordan la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano en su 50.º aniversario

La prevención, el diagnóstico precoz y la atención coordinada centraron la mesa redonda “Programas del HUSA con impacto en la población”, organizada dentro de los actos del 50.º aniversario del Hospital Universitario San Agustín. Especialistas de distintas áreas repasaron programas pioneros impulsados desde el centro hospitalario y subrayaron la importancia de la detección temprana y de la actuación rápida para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

La directora médica del área I, Liliana Meana, que actuó como moderadora, destacó el compromiso de los profesionales implicados en programas innovadores relacionados con la prevención del cáncer de cérvix, mama y colon, así como en proyectos de investigación y asistencia sanitaria. “Es mejor no tener que visitar al médico”, afirmó en referencia al valor de la prevención y su repercusión directa en la salud de la población.

Rodríguez, de ginecología: "El cáncer de cervix se puede erradicar si nos vacunamos y hacemos dos test de VPH a lo largo de nuestra vida"

En esa línea incidió la jefa del servicio de Ginecología y Obstetricia, Concesa Rodríguez, durante su intervención sobre el cribado poblacional del cáncer cervical. “El cáncer de cérvix sabemos qué lo produce, tenemos vacuna para el agente causal y tratamiento para las lesiones que aparecen antes de llegar al cáncer invasor”, señaló. Rodríguez defendió que “si nos vacunamos todos y hacemos dos test de VPH a lo largo de nuestra vida, el cáncer de cérvix se puede erradicar en unos años”. También recordó que “todos los cribados de cáncer tienen como objetivo disminuir la incidencia y la mortalidad” y aseguró que “el cribado de cáncer de cuello uterino más la vacunación pueden eliminarlo”.

Valdés, de "rayos": "El 90 por ciento de los cánceres de mama tiene un pronóstico bueno a los cinco años"

El jefe del servicio de Radiología, Pablo Valdés, abordó el programa de cribado de cáncer de mama y la importancia de la participación de la población. “Intento transmitir que hay un programa gratuito del sistema sanitario público que está mejorando la supervivencia, diagnóstico y pronóstico del cáncer de mama”, explicó. Valdés destacó que “el 90 por ciento de los cánceres tiene un pronóstico bueno a los cinco años” y recordó además que “el 80 por ciento de los cánceres de mama aparecen sin riesgo familiar”. Asimismo, indicó que el HUSA dispone de una consulta específica para personas con factores de riesgo, donde se realiza un mapa personalizado y se incluye al paciente en programas de seguimiento específicos, sin relación en este caso con el cribado convencional.

Juan de la Vega, de Digestivo: "El cribado de cáncer de colon salva vidas, es indoloro, gratuito.. Pero la tasa de aceptación es baja"

También el jefe de sección de Aparato Digestivo, Juan de la Vega, defendió la importancia de los programas preventivos. Recordó que el cribado de cáncer de colon comenzó en Avilés de forma pionera antes de extenderse a otros territorios. “Es un cribado que salva vidas”, afirmó. Sin embargo, alertó de que la tasa de aceptación de la prueba de sangre oculta en heces se sitúa actualmente en el 40 por ciento, cuando “necesitamos llegar al menos al 60 por ciento para que el programa sea efectivo”. Según explicó, el 7 por ciento de las pruebas resultan positivas y el 90 por ciento de esos pacientes se someten posteriormente a una colonoscopia. “En ellos detectamos cánceres en 4 de cada 100 y pólipos avanzados en cuarenta”, detalló. Además, destacó los avances en el servicio de Digestivo del HUSA como cirugías endoscópicas que permiten tratar determinados tumores pequeños sin necesidad de cirugía.

Asistentes a la mesa redonda sanitaria de este jueves, en la Casa de Cultura. / Mario Canteli

Ginés Martínez y César Luis Roza, de la desibrilación extrahospitalaria a los códigos ictus e infarto con la uvi movil en Avilés

La atención urgente extrahospitalaria y la coordinación asistencial ocuparon también parte destacada de la jornada. Ginés Martínez, médico de la central de coordinación del SAMU-Asturias, recordó los inicios de la UVI móvil en Avilés, en cuya puesta en marcha participó hace ahora 25 años. “La UVI asiste entre 1.500 y 2.000 pacientes por año”, señaló. Junto a César Luis Roza Alonso repasó hitos como la implantación de la desfibrilación extrahospitalaria y el desarrollo de los códigos ictus e infarto, que permitieron mejorar la rapidez de actuación y la coordinación sanitaria en el área.

Los especialistas destacaron además la colaboración existente entre el SAMU y el Hospital San Agustín, especialmente en la continuidad asistencial entre la atención extrahospitalaria y hospitalaria. En este sentido, subrayaron que la implantación de la historia clínica electrónica compartida ha reforzado de forma decisiva la coordinación entre dispositivos asistenciales y favorecido una atención más ágil y segura para los pacientes.

Mónica Arias, neuróloga: "Actualmente hay una precariedad manifiesta en el área de camas de ictus en toda la provincia, así que las de Avilés van a significar mucho"

La neuróloga Mónica Arias analizó la actualización del código ictus y la futura puesta en marcha de la unidad de ictus prevista este año en el Hospital San Agustín. Según explicó, los cambios introducidos afectan sobre todo a la organización, los tratamientos y la ventana terapéutica. Sobre la nueva unidad, señaló que “actualmente hay una precariedad manifiesta en el área de camas de ictus en toda la provincia” y añadió que “cuando hay un ictus, a veces hay dificultad de acceso para esa cama ictus, que es una unidad de cuidados intermedios”. A su juicio, la nueva infraestructura “va a significar mucho para nosotros y para los pacientes sobre todo”.

Juanjo Jambrina, de Psiquiatría: "El 'Modelo Avilés' es la psquiatría de la proximidad y de la movilidad"

La mesa redonda también contó con la participación del jefe del servicio de Psiquiatría, Juan José Jambrina, que repasó el denominado “Modelo Avilés” de atención comunitaria a pacientes con trastornos mentales graves, implantado hace 27 años y convertido desde 2007 en referencia obligatoria para todas las comunidades autónomas. Jambrina explicó que actualmente existen cerca de un centenar de equipos similares en España y que el modelo se ha ido ampliando hacia ámbitos como la hospitalización domiciliaria o la atención a personas con anorexia y equipos de crisis. “Es la psiquiatría de la proximidad y de la movilidad”, resumió. Según indicó, el programa ha atendido a unas 500 personas y realiza alrededor de 2.500 visitas domiciliarias, con un coste aproximado de 50 euros por paciente, mínimo respecto a una atención convencional.