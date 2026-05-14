Espectacular accidente en Avilés: un vehículo se empotra contra la entrada de un puente en Llaranes
El conductor, de 26 años, tuvo que ser excarcelado y el vehículo, de color rojo, sufrió importantes daños
Susto de madrugada en el barrio de Llaranes. Un joven, de 26 años, tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario San Agustín tras sufrir un espectacular accidente en la calle Metalúrgicos, tras empotrarse contra uno de los laterales del puente de las AS-392, en sentido a la avenida de Gijón. Los hechos tuvieron lugar de madrugada, a las 5.20 horas, y fue necesaria la intervención de los Bomberos para excarcelar al conductor.
El vehículo, de color rojo, sufrió importantes daños, quedando prácticamente destrozado por la colisión.
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