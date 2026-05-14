Foro Avilés exige una solución "urgente y definitiva" para los problemas de seguridad y ruidos en sus fiestas y propone la creación de un recinto ferial público

Foro Avilés ha manifestado su preocupación ante los problemas de ruidos y la falta de seguridad que sufren los avilesinos durante la celebración de las fiestas, sobre todo en las zonas de Las Meanas y La Exposición. Su presidente, José Alfredo García Fernández del Viso, advierte de que "los eventos celebrados actualmente en Las Meanas y La Exposición no cuentan con las condiciones de seguridad que deberían exigirse para este tipo de actividades multitudinarias". Asimismo, critica la "continua falta de previsión" del equipo de gobierno, pues "conoce desde hace años los problemas que genera el traslado de numerosos eventos a esta zona de la ciudad".

Reclama "una solución urgente y definitiva" y propone la construcción de "un recinto ferial público adaptado a las necesidades de la ciudad", donde se puedan celebrar los eventos con "mayores garantías de espacio, seguridad y convivencia vecinal". "El actual Pabellón de La Magdalena no es de titularidad pública, lo que es un importante hándicap para la organización de eventos", señala.

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La formación considera que la actual ubicación de muchos actos en la vía pública "genera problemas de aforo, incomodidades y riesgos de seguridad, además de condicionantes derivados de la meteorología". García Fernández del Viso pregunta cuáles son las medidas previstas para las fiestas de San Agustín en relación con las atracciones y la contaminación acústica. Recuerda también la creación de la asociación contra el Ruido "ante la falta de respuestas municipales" y hace hincapié en que la propuesta de un recinto ferial público "permitiría solucionar estos problemas, además de ofrecer a la ciudad una infraestructura acorde a su relevancia dentro de Asturias".