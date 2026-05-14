Justo García, histórico hostelero de Avilés, galardonado con la distinción de Radio Turismo
El premio homenajea la larga trayectoria del que fue propietario del Yumay
N. Menéndez
La asociación Radio Turismo ha decidido conceder una de sus distinciones a Justo García Castrillón, histórico hostelero que, durante cincuenta años, lideró el restaurante Yumay de Avilés. El galardón llega “como reconocimiento a su muy positiva trayectoria en el sector gastronómico, en el cual y durante toda una vida ha dejado su impronta de servicio y sacrificio, virtudes que deseamos hacer patentes en esta distinción”, dice la organización.
La entrega de premios tendrá lugar el próximo 23 de junio en el palacete de La Ochava, en Madrid.
Reconocimiento a una vida dedicada a la hostelería
Justo García lideró, hasta su jubilación, el restaurante Yumay, uno de los grandes templos de la hostelería asturiana. El pasado 31 de diciembre decidió retirarse y traspasó el local al empresario gallego José Fernández.
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