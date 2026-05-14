Nuevo supermercado en Avilés: Carrefour Express abrirá un local el 22 de mayo en pleno centro de la ciudad

Nuevo supermercado para Avilés. El próximo 22 de mayo abrirá sus puertas en el centro de la ciudad un local de Carrefour Express. Actualmente, el establecimiento se encuentra en obras, aunque desde la puerta ya puede verse parte del mobiliario, como las estanterías frigoríficas en las que en cuestión de una semana ya podrán verse productos de alimentación.

El nuevo supermercado se abrirá en un bajo comercial que llevaba años cerrado. Se encuentra en la calle Emile Robin y antes había sido la sede de una sucursal bancaria del BBVA.

Esta apertura constata la pujanza comercial del entorno del parque del Muelle y la plaza de Pedro Menéndez, desde su reurbanización, que culminó hace ahora tres años. Desde entonces han sido varios los negocios que han elegido este punto, cada vez más concurrido, para emprender una aventura empresarial.

El Carrefour Express de Emile Robin será el segundo de la ciudad. En la calle Severo Ochoa hay uno abierto desde hace un par de años. Este tipo de establecimientos, que habitualmente funcionan como franquicia, se caracterizan por tener un horario más amplio que el de los supermercados habituales. Generalmente, su horario de cierre suele ser después de las 21.00 horas y es frecuente que abran sus puertas en domingos y fines de semana.

Leroy Merlin

Esta no es la única apertura de una cadena de renombre en la ciudad. También está previsto que Leroy Merlin abra sus puertas en Las Meanas. Más concretamente en el local que a primeros de año dejó Intersport, antes Deportes Pardo.

Se trata de un local en formato "Projetc", una de las nuevas apuestas de la cadena francesa para instalarse en el centro de las ciudades, y que se centra en el desarrollo de proyectos. En Oviedo, por ejemplo, ya cuentan con un local de este estilo en la calle Posada Herrera.

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El escaparate del establecimiento luce desde hace unos días vinilos anunciando la próxima apertura.