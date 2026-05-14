Piden un año de cárcel para un hombre que profirió insultos racistas a una brasileña en plena calle en Avilés: "¿Has llegado en patera?"

Un año de prisión. Esa es la pena que solicita la Fiscalía para un hombre que, presuntamente, profirió gritos racistas en plena calle a una mujer de origen brasileño. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, y que indemnice a la víctima con 2.000 euros. Eso sí, le reconoce el atenuante de haberlo hecho en estado de embriaguez.

El Ministerio Fiscal sostiene que, sobre las 04.00 horas del 29 de agosto de 2024, el acusado, acompañado de dos amigos contra los que no se dirige la acusación, se encontraba en la avenida Fernández Balsera de Avilés, cuando se encontró con la víctima. Movido por su intolerancia excluyente hacia las personas extranjeras y de piel negra, el procesado comenzó a molestarla, preguntándole de dónde era. Ante la respuesta de la agredida, que le contestó que era brasileña, el acusado le preguntó: “¿Has llegado en patera, de Nigeria o de Argelia?”, para, a continuación, pedirle que le enseñara el NIE y manifestarle expresiones como "no te entiendo, ¿hablas en español o en qué idioma hablas?”.

A continuación, prosigue el relato de la Fiscalía, el acusado se encaró con la víctima e intentó quitarle las gafas, diciéndole que esas gafas las pagaban ellos con sus impuestos, y la siguió hasta llegar al parque de Las Meanas, donde le gritó “tenemos un Airbnb (refiriéndose a un apartamento de alquiler vacacional), vente con nosotros, que seguro que cobras barato, como las de tu país. Pero mejor no, que seguro que nos manchas por tu color de piel, si bien por esas fosas nasales te podemos dejar algo.”

Las expresiones que empleó para referirse con carácter peyorativo a la procedencia de la víctima, el tono elevado de las mismas, el escenario en el que las pronunció -en un espacio público-, dejándola expuesta a quienes estaban en la vía pública en ese momento- y el hecho de que intentara quitarle las gafas, provocaron en la víctima, según el escrito del Ministerio Público, sentimientos de humillación y de desprecio hacia sí misma en menoscabo de su dignidad.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios, en concurso de normas con un delito contra la integridad moral, a resolver con la penalidad de primero conforme al principio de especialidad.

Si finalmente el acusado fuera condenado únicamente por el delito contra la integridad moral, la Fiscalía considera que concurre en él la agravante de discriminación (el delito de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas ya lleva implícita esta discriminación, por este motivo no se especifica). Y solicita que se condene al acusado a 1 año de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 8 meses con cuota diaria de 12 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, durante 4 años. También al abono de las costas.

Subsidiariamente, y únicamente para el caso de que el acusado fuera condenado exclusivamente por el delito contra la integridad moral, la Fiscalía solicita para el acusado la pena de 1 año de prisión, con inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, además de, también, asumir las costas.

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En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la víctima con 2.000 euros por daños morales, más los intereses legales correspondientes.