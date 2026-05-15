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Ana L. Martín presenta su última película: "En la cresta de la ola"

La historia de superación de la campeona asturiana Carmen López impulsa la producción que entrará en salas en septiembre

En el centro, Blanca Portillo recibe indicaciones de Ana L. Martín durante la filmación de &quot;En la cresta de la ola&quot;, en el paseo de Salinas.

En el centro, Blanca Portillo recibe indicaciones de Ana L. Martín durante la filmación de "En la cresta de la ola", en el paseo de Salinas. / Luisma Murias

S. F.

Trasona (Corvera)

La directora avilesina Ana L. Martín -la de “El crucigrama de Jacob” y “Los caballeros de Santiago”- presenta en la tarde del sábado (20.00 horas) en los cines Odeón de Parque Astur su última película: “En la cresta de la ola”, un largometraje que protagonizan Blanca Portillo y José Luis García-Pérez y que, basándose en la relación establecida entre la campeona de surf adaptado, la asturiana Carmen López, y su entrenador, el castrillonense Lucas García, cuenta el camino de superación que vence la protagonista que, siendo ciega, elige el surf adaptado como su modalidad deportiva insuperable.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, participa en la 'premier' junto a parte de su equipo de trabajo más cercano. Ana L. Martín, la directora, aseguró, precisamente, que se habían volcado con los asuntos que defiende la película: “Integración, superación y lucha contra el bullying”.

Lara Álvarez, la responsable de Turismo del Principado, también se ha sumado al primer pase de “En la cresta de la ola”. Y es que la película de Martín se ha filmado, buena parte de ella, en escenarios exteriores asturianos y presenta la práctica del surf como incentivo turístico.

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La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, también está invitada al primer pase de la película. El de este sábado es privado, aunque están convocadas 570 personas entre equipo artístico, técnico y colaboradores. “En la cresta de la ola” llegará a las salas el próximo septiembre.

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