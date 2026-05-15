Ana L. Martín presenta su última película: "En la cresta de la ola"

La directora avilesina Ana L. Martín -la de “El crucigrama de Jacob” y “Los caballeros de Santiago”- presenta en la tarde del sábado (20.00 horas) en los cines Odeón de Parque Astur su última película: “En la cresta de la ola”, un largometraje que protagonizan Blanca Portillo y José Luis García-Pérez y que, basándose en la relación establecida entre la campeona de surf adaptado, la asturiana Carmen López, y su entrenador, el castrillonense Lucas García, cuenta el camino de superación que vence la protagonista que, siendo ciega, elige el surf adaptado como su modalidad deportiva insuperable.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, participa en la 'premier' junto a parte de su equipo de trabajo más cercano. Ana L. Martín, la directora, aseguró, precisamente, que se habían volcado con los asuntos que defiende la película: “Integración, superación y lucha contra el bullying”.

Lara Álvarez, la responsable de Turismo del Principado, también se ha sumado al primer pase de “En la cresta de la ola”. Y es que la película de Martín se ha filmado, buena parte de ella, en escenarios exteriores asturianos y presenta la práctica del surf como incentivo turístico.

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La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, también está invitada al primer pase de la película. El de este sábado es privado, aunque están convocadas 570 personas entre equipo artístico, técnico y colaboradores. “En la cresta de la ola” llegará a las salas el próximo septiembre.